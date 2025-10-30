Eden Hazard entra en el Salón de la Fama de la Premier League

Eden Hazard, exjugador del Chelsea y del Real Madrid, ha sido incluido oficialmente en el Hall of Fame de la Premier League, reconocimiento que distingue a los jugadores que han marcado una época en el campeonato inglés. El belga, ídolo de los 'Blues' y uno de los futbolistas más talentosos de su generación, pasa a formar parte del exclusivo grupo de leyendas que incluye a Thierry Henry, Alan Shearer, Wayne Rooney y Steven Gerrard.

Un reconocimiento a su legado

La Premier League ha anunciado este 29 de octubre la incorporación de Eden Hazard al Salón de la Fama, que se ha convertido en el vigesimosexto miembro en logralo. El belga se suma así a la lista de grandes figuras que han definido la historia reciente de la competición, siendo, además, el sexto jugador del Chelsea en recibir esta distinción tras Frank Lampard, Didier Drogba, John Terry, Petr Čech y Ashley Cole.

EPA4399. BAKU (AZERBAIYÃN), 29/05/2019.- El extremo belga del Chelsea, Eden Hazard, celebra tras marcar el 4-1 durante la final de la Liga Europa entre Chelsea FC y Arsenal FC este miÃ©rcoles en el estadio Olympic en Baku (AzerbaiyÃ¡n). EFE/ Zurab Kurtsikidze / ZURAB KURTSIKIDZE

Durante las siete temporadas en las que vistió la camiseta del conjunto londinense (2012-2019), Hazard disputó 245 partidos de Premier League, marcó 85 goles y repartió 54 asistencias. Además, con los 'Blues' conquistó dos títulos de liga —en las temporadas 2014/15 y 2016/17—, la FA Cup (2018), dos Europa League (2012/13 y 2018/19) y fue nombrado Jugador del Año en 2015. Su estilo de juego, que se caracterizó por su habilidad para regatear y sacarse de la chistera recursos propios de un malabarista, lo convirtió en uno de los jugadores más especiales y únicos que ha pisado el césped de Stamford Bridge, consagrándose así como uno de los futbolistas más queridos por la afición.

En declaraciones publicadas por la propia Premier, Hazard ha asegurado sentirse "muy orgulloso" de recibir este reconocimiento: "Solo quería divertirme en el campo y entretener a los aficionados que compraron entradas o nos vieron por televisión. Este reconocimiento es muy especial para mí y mi familia. Mis padres fueron futbolistas y ahora mis hijos también aman este deporte."

José Mourinho, que tuvo bajo sus órdenes al delantero belga en el Chelsea, también ha tenido palabras de reconocimiento para la carrera del ex del Real Madrid: "Todo el mundo sabe que perteneces ahí. Eres uno de los jugadores más increíbles con los que he trabajado y, por supuesto, tienes que estar ahí."

El Hall of Fame, un club selecto reservado a la altura de los más grandes

El Salón de la Fama de la Premier League fue creado en 2021 para rendir homenaje a los jugadores que han contribuido de manera excepcional al desarrollo y prestigio del campeonato. Entre los primeros en ser incluidos se encuentran nombres icónicos como Thierry Henry, Alan Shearer, Wayne Rooney, Steven Gerrard, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard y Sergio Agüero, entre otros.

La elección de cada nuevo miembro se realiza a través de una votación combinada entre el público y un panel de expertos, incluidos los ya integrantes del Hall of Fame. Según la liga, el objetivo es "preservar la memoria de quienes han elevado el nivel competitivo y emocional del fútbol inglés".

Eden, se convierte, de este modo, en el segundo futbolista belga en recibir esta distinción después de Vincent Kompany, que fue nombrado en 2022, tras una carrera ejemplar con el Manchester City. El actual entrenador del Bayern de Múnich vistió la camiseta de los 'Citizens' durante diez temporadas — de la temporada 2008/09 hasta la 2018/19— y fue una pieza clave en los 360 partidos que disputó.

Vincent Kompany en el partido entre el Manchester City y Leicester City / EFE

Un reconocimiento compartido

La ceremonia oficial de entrega del premio tendrá lugar en Londres antes del inicio de la próxima temporada, donde el ex jugador belga recibirá una medalla grabada y participará en un acto junto a otros miembros del Hall of Fame. Además, como es tradición, la Premier League realizará una donación de 10.000 libras a una organización benéfica elegida por el futbolista.

Con esta incorporación, Eden Hazard cierra su etapa en Inglaterra con el mejor broche posible y consigue el reconocimiento eterno de una liga que lo vio brillar. Su nombre se une al de las grandes leyendas del fútbol inglés, confirmando que, aunque su carrera se vio lastrada por las lesiones en el Real Madrid, su paso por Inglaterra dejó una huella imborrable.