Eddie Howe se despide del Newcastle: "Creo que es lo mejor para mí que me vaya y me tome un descanso"

El Newcastle ha crecido mucho como equipo desde la llegada de los dueños saudíes en enero de 2022: desde entonces, se han podido permitir gastar grandes fortunas en jugadores a los que difícilmente habrían tenido acceso anteriormente, como Alexander Isak o Nick Woltemade.

El proyecto ha crecido mucho, pero no todo ha sido gracias a los nuevos propietarios, pues gran parte del éxito en los últimos años es gracias a su entrenador, Eddie Howe, el cual llegó al Newcastle en noviembre de 2021, dos meses antes que los saudíes.

Con Howe al mando, las urracas han conseguido participar en dos ediciones de la Champions League, una en la temporada 23/24, en la que quedaron últimos en el grupo de la muerte con Dortmund, PSG y Milan; y la otra en la 25/26, donde llegaron a octavos y cayeron por goleada ante el Barça.

Pero probablemente su mayor logro ha sido la consecución de la EFL Cup en 2025, un título que, si bien para los grandes clubes no es una gran ilusión, sí lo era para un Newcastle que no ganaba un trofeo desde la Copa de Ferias en 1969.

El Newcastle ganó la EFL Cup en 2025 / Associated Press/LaPresse / LAP

Tras esta gran etapa, Eddie Howe ha decidido cerrar su capítulo en el Newcastle de forma inesperada. El equipo ha publicado un comunicado en el que el técnico se despide del club: "Después de un periodo de reflexión personal, he decidido que este es el momento de dejar mi puesto como entrenador del Newcastle. Tras cinco años dejándome la vida y el alma en este club, creo que es lo mejor tanto para mí como para el club que me vaya y me tome un descanso. Ha sido un privilegio haber podido ser entrenador del Newcastle United".

Matthias Jaissle, el favorito para hacerse con el puesto

La Premier League empieza en menos de un mes, por lo que el Newcastle se ha puesto rápidamente manos a la obra para cerrar a su sustituto. Todo indica que el nuevo entrenador será Matthias Jaissle, entrenador alemán de 38 años, a quien conoce bien la propiedad del Newcastle, pues actualmente se encuentra en el Al-Ahli, equipo que también es propiedad de los dueños del club inglés.

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Pese a su corta edad, Jaissle ya ha sido capaz de ganar las últimas dos ediciones de la Champions asiática y también consiguió dos Bundesligas austriacas en su primera etapa como entrenador en el RB Salzburg. El reto que tendrá en caso de llegar no será fácil, pues le tocará reemplazar a un entrenador que llevó muchas alegrías a la afición del Newcastle.