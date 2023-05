"Es duro de asumir. No hay esperanza..."

El Arsenal volvió a dejar escapar los tres puntos tras perder 0-3 contra el Brighton La Premier League se aleja, a pesar de liderar el campeonato liguero la mayor parte de la temporada

El Arsenal volvió a dejar escapar una oportunidad de oro en su lucha por la Premier League. El conjunto 'gunner' cayó derrotado contra el Brighton (0-3) y dice adiós prácticamente al título liguero, que conseguirá levantar por cuarta vez en cinco temporadas el Manchester City.

El final de temporada se le está haciendo muy largo al equipo de Mikel Arteta. El equipo 'gunner', a pesar de dominar el campeonato liguero la mayor parte de la temporada, ha dejado escapar muchos puntos en las últimas jornadas que lo alejan de la pelea por la Premier League.

El equipo londinense sabe que, con la derrota en la última jornada contra el Brighton, la pelea por el campeonato liguero ha terminado. Así lo ha reflejado Martin Odegaard, que admite que las posibilidades de conquistar la Premier League casi 20 años después se han escapado.

"No es una buena sensación en este momento. La forma en que jugamos, especialmente en la segunda mitad, no sé qué pasó, para ser honesto, pero es una gran, gran decepción. Parece que no hay esperanza ahora. Creo que ahora va a ser muy difícil. Tenemos que ser honestos, por lo que es difícil de aceptar", admitió en Sky Sports.