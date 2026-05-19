Duras críticas al "egoísta" Salah por su comunicado dirigido a Slot: "No me sorprende"

Mohamed Salah jugará este domingo el último partido vistiendo la camiseta del Liverpool. La despedida será en Anfield, y lo que debería de haber sido un gran homenaje y una fiesta puede ser un episodio incómodo, tanto para él como para la afición.

El egipcio lleva unos días señalado por parte de algunas leyendas del fútbol inglés por los comentarios que hizo mediante un comunicado después de la derrota esta pasada jornada ante el Aston Villa (2-4). Una publicación que cuestionaba públicamente el estilo de juego implementado por el técnico Arne Slot.

"He presenciado cómo este club ha pasado de ser un equipo de escépticos a creyentes, y de creyentes a campeones. Eso requirió mucho esfuerzo y siempre hice todo lo posible para ayudar al club a llegar allí. Nada me enorgullece más que eso", escribía Salah en una publicación.

Y se refirió al estilo de juego: "Que nosotros nos desmoronemos ante otra derrota más esta temporada ha sido muy doloroso y no es lo que nuestros aficionados merecen. Quiero ver al Liverpool volver a ser ese equipo de ataque heavy metal que los rivales temen y volver a ser un equipo que gana trofeos. Ese es el fútbol que sé jugar y esa es la identidad que necesita recuperarse y conservarse para siempre. No puede ser negociable y todo aquel que se una a este club debe adaptarse a ella".

"Ganar algunos partidos de vez en cuando no es lo que debería definir al Liverpool. Todos los equipos ganan partidos", añadía. "El Liverpool siempre será un club que significa mucho para mí y para mi familia. Quiero verlo triunfar mucho después de que yo me haya ido".

"Como siempre he dicho, clasificarse para la Champions League de la próxima temporada es el mínimo indispensable y haré todo lo posible para que eso ocurra", finalizó.

El Liverpool dejó escapar la cuarta plaza, ahora a manos del Aston Villa, y depende de sí mismo para clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada, ganando al Brentford.

"No debería tratarse del FC Salah"

Las críticas al delantero han aparecido desde varias partes del país. La leyenda 'red', Jamie Carragher, afirmó en 'Sky Sports' que no le "sorprende" la actitud de Salah y le comparó con Cristiano Ronaldo: "Ya lo dije: antes de que acabe la temporada pasará algo. Soltará otra bomba, como hizo Ronaldo al dejar el Manchester United. Creí que ocurriría tras la temporada, ya con él fuera, pero me equivoqué".

“Hace dos años le llamé egoísta por una entrevista y sigo pensándolo. El Liverpool tiene una semana clave; aún no está clasificado para la Champions, y lo importante debe ser el Liverpool FC, no el Salah FC”, dijo.

Al mismo tiempo, otra leyenda 'red', Steven Gerrard, valoró que sus palabras son un reflejo del vestuario dividido y de la pérdida de identidad del equipo bajo la dirección de Slot.

Por su lado, el también exfutbolista Gary Neville afirmó que humillar al entrenador en público es inaceptable en cualquier gran club: "Ha sacado el pasador de una granada en medio de la sala y ahora simplemente se marcha".

“Mo no está contento allí. No pinta bien. Si fuera jugador del Manchester United, estaría furioso. Pero a un jugador así, con esa envergadura y personalidad, nunca lo puedes callar. Si tienen algo que decir, lo dirán, y justo cuando menos quieras oírlo. Ese comentario fue revelador; a Arne Slot no le hará ninguna gracia. Pero lo único que querrá es llegar al final de la temporada, irse, sacar a los que no seguirán y reconstruir el equipo", agregó.

Finalmente, Wayne Rooney también llamó a Salah "egoísta" e "irrespetuoso" y pidió que el egipcio sea excluido de la convocatoria ante el Brentford: "Es triste, después de todo lo que ha logrado en el Liverpool. Creo que Salah intenta reivindicarse porque ha tenido una temporada muy mala; ha sido muy egoísta".

"No es el momento de que salga a lanzar otra pulla a Slot. Quiere jugar al fútbol heavy metal, así que básicamente está diciendo que quiere el fútbol de Jurgen Klopp. Ahora bien, no creo que Mo Salah pueda seguir con ese tipo de fútbol. Creo que sus piernas ya no dan para jugar a ese ritmo y con esa intensidad", comentó.

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"Si yo fuera Arne Slot, no le dejaría ni pisar el estadio en el último partido", insistió Rooney. "Me pasó con Alex Ferguson: tuvimos un desacuerdo y me dejó fuera de su último partido en Old Trafford. No puedes faltarle al respeto públicamente dos veces y salirte con la tuya. Si fuera Slot, le diría: 'El sábado no te acerques al estadio'. Dudo que lo haga, pero debería", concluyó de forma contundente.