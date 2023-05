Los dueños más jóvenes del fútbol y un entrenador obsesionado con Guardiola: el éxito del Walton & Hersham FC

El equipo, que selló este fin de semana su tercer ascenso consecutivo, fue adquirido por un grupo de siete jóvenes universitarios de 19 años Acumulan más de un millón de seguidores en Tik Tok y han ganado muchísima fama en Inglaterra

El Walton & Hersham FC esconde una de las historias más curiosas detrás de su éxito reciente. Tik Tok, un entrenador 'fan' del fútbol de Guardiola, siete propietarios universitarios y un delantero al que apodan 'el nuevo Jamie Vardy'. Un equipo semiprofesional del sur de Inglaterra con los propietarios más jóvenes del fútbol, que le debe su fama a las redes sociales y encadena tres ascensos consecutivos. Esta es su historia.

Los siete dueños del Walton & Hersham FC conforman un consorcio que adquirió el club en agosto de 2019, cuando ni siquiera tenían 19 años. En Inglaterra los llaman 'La clase del 18': Thomas Bradbury, Ben Madelin, Calogero Scannella, Newton, Tucker y Reme Edetalen estudiaron juntos en una escuela de Hampton y se juntaron para trabajar en el proyecto de su vida una vez empezaban la etapa universitaria.

Sin embargo, no fue todo de color de rosas, pues rápidamente se dieron cuenta de que se les podía quedar un poco grande. "En nuestro primer mes vimos que había mucho más que administrar de lo que esperábamos. El día antes de nuestro primer partido como dueños, no teníamos equipaciones y tuvimos que ingeniárnoslas para salir adelante", confesó Tucker, uno de los dueños. A la vista está que el esfuerzo ha dado sus frutos.

Tras su victoria el pasado fin de semana, consiguieron su tercera promoción de forma consecutiva y ya están en la séptima división. Es el octavo equipo en la historia de la pirámide del fútbol inglés en conseguir esta gesta, que se dice pronto. Ya sólo están tres escalones por debajo de la Football League.

Más allá del buen rendimiento sobre el campo, la clave del éxito de la entidad han sido las redes sociales. Al igual que en el caso del Hashtag United, un club fundado por un 'youtuber' inglés que adquiró mucha fama en Internet, el Walton & Hersham FC es un fenómeno global entre el público joven. Sólo en Tik Tok acumulan más de un millón de seguidores, sumado a los 80.000 seguidores entre Instagram, Twitter y Youtube. Todos están pendientes de su crecimiento.

También hay una historia curiosa en el banquillo. Scott Harris, técnico de los 'Swans', es un obseso de Pep Guardiola y de la cultura española. "Aunque estemos en estas categorías, eso es lo que aspira a hacer. No es sólo ganar para él. Quiere jugar bien al fútbol", explicó el propietario. Sorprende y mucho encontrar un técnico con esta actitud y estas premisas futbolísticas en unos lares donde la práctica del fútbol se limita al 'tackle' y al juego por los aires.

Palace Francis es el delantero estrella del Walton & Hersham FC. Con 20 goles en su primera temporada a los 19 años, es el máximo goleador del club y llegó 'rebotado' del Bromley FC, equipo de la quinta división que ahora está luchando por ascender a la Football League.

