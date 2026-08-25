Dudas con Zubimendi

El Arsenal ha arrancado de forma espectacular esta temporada. El equipo de Arteta fue muy superior al Manchester City en la Community Shield, al que le ganó por 3 a 0, y repitió resultado en el debut en Premier contra el Coventry City.

Además del marcador, ambos partidos tuvieron otro factor en común: Martín Zubimendi no fue titular. El centrocampista fue muy importante los dos primeros tercios de la temporada pasada, pero su protagonismo disminuyó en el tramo final, siendo suplente en la final de Champions, apostando Arteta en su lugar por alinear a Lewis-Skelly.

Zubimendi ha participado en los dos primeros partidos de la temporada entrando desde el banquillo, algo que, si bien podría indicar que Arteta no termina de contar con él, el entrenador quiso aclarar en rueda de prensa cuál es la situación actual del ex de la Real en el Arsenal: "Es un jugador realmente importante para nosotros" declaró antes de la primera jornada de Premier.

Arteta atribuyó el descenso de protagonismo a un plan de gestión de minutos: "No podemos volver a permitir que suceda y luego, cuando llegue la última fase de la temporada, él ya haya jugado 55 partidos. No podemos permitir que esto suceda de nuevo. Él ahora tiene que pensar en cómo elevar su nivel para volver a repetir lo que hizo el año pasado, pero durante 11 meses. Eso es todo".

Durante las últimas semanas, Zubimendi había sido relacionado con el Real Madrid como posible nueva incorporación tras caerse la llegada de Rodri. Pero lo cierto es que el Arsenal sigue contando con él, aunque en este momento no esté teniendo los minutos de los que gozó al inicio de la temporada pasada.

Declan Rice es prácticamente inamovible para Mikel Arteta, por lo que la otra posición del doble pivote se la disputarán tres jugadores: el propio Zubimendi, el lateral reconvertido a centrocampista Myles Lewis-Skelly y el nuevo fichaje Bruno Guimaraes.

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Pese a la gran competencia que tendrá esta temporada, el Arsenal y su entrenador han dejado claro que Martín Zubimendi no está en venta.