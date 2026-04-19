Dudas en torno al regreso de Matthijs de Ligt: ¿Qué le pasa realmente?

La ausencia de Matthijs de Ligt se ha convertido en uno de los grandes misterios de la ya de por sí convulsa temporada del Manchester United.

El central neerlandés jugó su último partido con los 'red devils' el 30 de noviembre del pasado año, y ha estado de baja por una lesión desde entonces. Lo que parecía unas molestias se han convertido, cinco meses después, en unos problemas físicos sin fecha de recuperación y en un foco constante de incertidumbre dentro del club de Old Trafford.

“Para Matthijs es algo pequeño. Espero tenerle en el próximo partido”, aseguró el entonces entrenador Ruben Amorim afirmando que volvería para el siguiente partido. Pero no ha sido así.

Hasta ese momento, De Ligt había disputado cada minuto de la Premier League con los ‘red devils’. Era uno de los pilares defensivos del equipo y una figura central en el proyecto deportivo. Sin embargo, desde aquella jornada no ha vuelto a competir.

A finales de febrero, el nuevo entrenador mancuniano, Michael Carrick, volvió a hablar de la lesión del central, con algo menos de optimismo: "Matthijs ha tenido un problema en la espalda que ha tardado un poco en mejorar. Es algo en lo que hemos estado trabajando, va por buen camino, pero aún le queda un poco de camino por recorrer. ¿Cuánto tiempo le llevará recuperarse? Depende de la naturaleza de la lesión, el problema en la espalda, es difícil precisar cuánto tiempo le llevará recuperarse. Sin duda, está mejorando".

A pesar de eso, la realidad es que De Ligt no parece haber mejorado, y en Inglaterra ya se empiezan a preocupar. La pasada semana ni siquiera viajó a la concentración invernal del equipo en Dublín. En algunas ocasiones se ha visto al futbolista hacer trabajo de campo y entrenar junto a sus compañeros en la ciudad deportiva de Carrington, pero no está preparado para jugar partidos.

Y esta duda ya hecho especular a más de uno, sobre todo en redes sociales, sobre el alcance de su lesión y la poca claridad o transparencia sobre ello desde el club. Según las informaciones de 'I News', De Ligt sufre una lesión rara en la espalda que le mantiene en el dique seco debido a multitud de complicaciones neurológicas que hacen que el diagnóstico de un día de retorno sea casi imposible, ya que es cambiante día a día al tratarse del sistema nervioso.

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En todo caso, el medio niega cualquier insinuación de que el futbolista pueda estar apartado por otros motivos no relacionados con el fútbol u operaciones no aprobadas por el cuerpo médico del United.