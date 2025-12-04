El drama del Wolverhampton, el equipo que mueve Jorge Mendes: 140 millones invertidos, colista y ocho horas sin marcar

Después de lograr la permanencia la temporada pasada con 17 puntos de ventaja respecto al último equipo que descendió a la Championship, el Wolverhampton decidió acudir con fuerza al mercado para vivir una campaña más tranquila e ilusionarse por cotas mayores. En ese sentido, el club inglés invirtió cerca de 140 millones de euros en refuerzos como Strand Larsen, Tolu Arokodare, Fer López, Ladislav Krejci o Jhon Arias, entre otros.

Pero nada más lejos de la realidad. Los Wolves se han convertido en el hazmerreír de la Premier League, incluso del fútbol europeo. Empezó la temporada bajo la dirección de Vitor Pereira, sin embargo, la horrible situación del equipo en el campeonato forzó su destitución y la llegada de Rob Edwards para enderezar el rumbo del equipo. Spoiler: nada ha cambiado.

Rob Edwards, nuevo entrenador del Wolverhampton / @Wolves

El Wolverhampton volvió a perder este miércoles delante el Nottingham Forest y encadena ya siete derrotas consecutivas en la Premier League, además de la eliminación de la EFL Cup. En estos momentos, los Wolves son colistas destacados del campeonato inglés con tan solo dos puntos después de haber disputado 14 jornadas de competición. Tan solo ha sumado puntos contra el Tottenham y el Brighton.

La situación es totalmente límite para los Wolves. Tienen los puestos de salvación a doce puntos y dentro del equipo se percibe un clima de abatimiento. Desde el aterrizaje de Edwards al banquillo, poco, o prácticamente nada, ha cambiado en el equipo. Con tres derrotas seguidas con el galés al mando, los focos apuntan a otro cambio de entrenador. No obstante, por el momento, se le dará confianza para intentar revertir este auténtico drama.

Si comparamos al Wolves con otros colistas de las grandes ligas, todavía es más grave el mal momento del equipo inglés que tan solo ha sumado dos puntos. En la Serie A, el último clasificado, el Verona, suma seis puntos; en la Bundesliga, el Mainz tiene también seis puntos; y en LaLiga, Levante y Oviedo comparten la última posición con nueve puntos. Todos han logrado más puntaje que el Wolverhampton.

Hay otros datos que refuerzan este horrible momento que está viviendo el equipo inglés. Uno de los grandes problemas de los Wolves es la falta de gol. Y es que completa ocho horas sin marcar un gol en la Premier League. Su último tanto en la competición liguera fue el 26 de octubre en la derrota ante el Burnley. De hecho, Erling Haaland lleva más dianas (15) que todo el Wolverhampton (7). Hay pocos motivos para la esperanza en una situación totalmente insostenible.

Jorge Mendes y los Wolves

Se abre una oportunidad para revertir este mal momento en la próxima ventana de transferencias invernal. En ese sentido, volverá a ser importante la influencia del superagente Jorge Mendes, que desde hace años mueve los hilos en los temas de mercado del Wolverhampton. De hecho, incluso ha habido temporadas con más jugadores portugueses que ingleses en el club.