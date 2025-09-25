El drama de Rooney con el alcohol: "Si no fuera por mi mujer, estaría muerto"

La enorme presión, unida a la juventud e inexperiencia vital, afecta enormemente a los futbolistas, a menudo demasiado bisoños e impulsivos como para manejar un estilo de vida tan severo como el que se le exige a un profesional. El deporte y el fútbol está trufado de ejemplos que lo corroboran. Jugadores que tomaron el camino de la perdición y lanzaron sus carreras por la borda debido a sus adicciones.

Años después de su retirada y tras un poco exitoso paso por los banquillos, Wayne Rooney abrió su corazón en el podcast de Rio Ferdinand, excompañero en el Manchester United, donde reconoció que durante muchos años se refugió en la bebida para cubrir un vacío existencial.

Días de borrachera

El exfutbolista de Everton y United admitió que "sufrió enormes" problemas con el alcohol y que, en muchas ocasiones, bebía "dos días seguidos". "Si no fuera por mi esposa Coleen estaría muerto. Cometí muchos errores en el pasado, todos grabados y documentados, pero ahora soy un hombre diferente. Ella me ha llevado por el buen camino", aseguraba el máximo goleador de la historia del Manchester United, con 253 goles.

Rooney, en su etapa en el Plymouth Argile / AGENCIAS

"Hubo un tiempo en que sólo quería salir de fiesta y disfrutar con mis amigos. Llegó un punto donde se me fue de la manos y estaba luchando contra mi adicción al alcohol. No se lo dije a nadie. No quise pasar esa carga a nadie", proseguía el exinternacional inglés.

Iba de resaca a entrenar

Rooney, pese a tener problemas con la bebida, nunca bajó su rendimiento deportivo. El exdelantero cuenta que en alguna ocasión había encadenado noches de borrachera, pero eso no le impedía ir a entrenar al día siguiente. Usaba gotas para los ojos, mascaba chicle y se rociaba con loción de afeitar para enmascarar el olor a alcohol. "Una vez bebí durante dos noches seguidos, al día siguiente fuí a entrenar y, en el partido del fin de semana, marqué dos goles. Después de jugar me iba otra vez con los amigos de fiesta. Mi esposa me ayudó a controlar mi adicción. Me ha reconducido porque lo necesitaba", apuntó el exjugador de los 'red devils'.