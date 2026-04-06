El drama de la Premier League con los patrocinios de las casas de apuestas deportivas: "Casi todos están perdiendo dinero"

Los patrocinios en la camiseta, especialmente en la parte frontal, son una de las principales fuentes de ingresos de los clubes de fútbol. Algunos de estos acuerdos han quedado grabados en la historia del deporte, vistiendo camisetas que se han convertido en iconos con el paso de los años. Pero la era de las casas de apuestas en la Premier League está llegando a su fin, planteando un problema financiero importante para muchos equipos.

En 2023, fueron los propios clubes de la Premier League quienes alcanzaron un acuerdo voluntario que establecía que, a partir de la temporada 2026/27, los logotipos de las marcas de apuestas no podrán aparecer en la parte frontal de las camisetas.

Rayan celebra su último tanto con el Bournemouth / @afcbournemouth

Los operadores de apuestas con licencia aún pueden patrocinar ropa de entrenamiento o espacios publicitarios en recintos, pero el plan de consulta del Gobierno británico pretende ampliar aún más la prohibición a todos los canales de promoción. En cualquier caso, el dinero que los clubes pueden percibir por dichas colaboraciones es infinitamente menor que por aparecer en el centro de la camiseta.

En busca de patrocinios

Según informa 'The Guardian', nueve clubes de la Premier League aún no han asegurado acuerdos comerciales para la parte delantera de la camiseta de la próxima temporada, mientras que 12 no han firmado aún los acuerdos, lo que genera una preocupación importante y que puede salir extremadamente cara: empezar la temporada sin un patrocinador en la camiseta.

Jadon Sancho, extremo del Aston Villa / EFE

Una de las fuentes que recoge 'The Guardian' es la de un directivo de los equipos afectados, sin especificar, quien indica que los más afectados son los equipos de fuera del 'Big Six'. El diario británico calcula que la pérdida colectiva de ingresos comerciales podría alcanzar los 80 millones de libras la próxima temporada, es decir, más de 90 millones de euros.

Durante años, los operadores de apuestas, especialmente desde el mercado asiático, han estado dispuestos a pagar cifras muy superiores a las de otras marcas para aparecer en las camisetas de los equipos de la Premier League y lograr, de esta manera, visibilidad internacional a través de una de las ligas más seguidas del planeta. Ahora, el foco está puesto en cerrar patrocinadores para el curso que viene cuanto antes.

Para contextualizar, esta temporada 10 de los 20 equipos de la Premier League tenían patrocinios de casas de apuestas en la parte delantera de la camiseta y solo uno de ellos, el Bournemouth, ha presentado el patrocinio que tendrá el curso que viene: Vitality, quien nombra a su estadio. Lo más probable es que el Brentford se una a la lista más pronto que tarde, al estar cerca de cerrar un acuerdo comercial con Indeed, quien ya patrocina su ropa de entrenamiento. Eso sí, a precios mucho menores que las casas de apuestas.

Patrocinadores principales de las camisetas de los equipos de la Premier League 2025-26 Arsenal: Aerolínea (Emirates)

Aston Villa: Apuestas deportivas (Betano)

(Betano) Bournemouth: Apuestas deportivas (bj88)

(bj88) Brentford: Apuestas deportivas (Hollywood Bets)

(Hollywood Bets) Brighton: Finanzas (American Express)

Burnley: Apuestas deportivas (96)

(96) Chelsea: Empezó el curso sin publicidad

Crystal Palace: Apuestas deportivas (NET88)

(NET88) Everton: Apuestas deportivas (Stake)

(Stake) Fulham: Apuestas deportivas (SBOBet)

(SBOBet) Leeds: Bebidas (Red Bull)

Liverpool: Finanzas (Standard Chartered)

Manchester City: Aerolínea (Etihad Airways)

Manchester United: Tecnología (Snapdragon)

Newcastle: Turismo (Sela)

Nottingham Forest: Apuestas deportivas (Bally's)

(Bally's) Sunderland: Apuestas deportivas (W88)

(W88) Tottenham: Finanzas (AIA)

West Ham: Apuestas deportivas (Boylesports)

(Boylesports) Wolverhampton::Apuestas deportivas (DEBET)

Otros que trabajan intensamente, según explica 'The Guardian', para encontrar patrocinador de cara al próximo curso son Everton y Fulham, que negocian con la empresa de intercambio de divisas CMC Markets. Los otros equipos siguen buscando desesperadamente un patrocinador.

Adama Traoré, actual jugador del Fulham / 'X'

Además, Chelsea y Newcastle todavía están en busca de nuevos patrocinadores, ya que sus contratos actuales con IFS y Sela terminan este verano. Cabe recordar que el cuadro 'blue', como en las últimas dos temporadas, empezó el curso sin patrocinador, una estrategia que le ha costado al club decenas de millones de libras en ingresos.

Una medida que no aplica a Championship

“Casi todos están perdiendo dinero”, dijo el citado directivo de un club a 'The Guardian', quien asegura que "fuera del 'big six', las ofertas de patrocinio en camisetas han caído alrededor de un 50%, desde un rango de entre 8 y 12 millones de libras por temporada. Puede haber algunas excepciones, pero es un mercado muy difícil”.

Una medida, la de apartar a las casas de apuestas de la parte frontal de las camisetas de los equipos de la Premier League, que no se ha instaurado en la EFL Championship, la categoría de plata. De hecho, la propia competición tiene un contrato con Sky Bet como patrocinador principal (también de League One y League Two) hasta 2029. Como resultado, los clubes de la EFL probablemente se beneficiarán de las compañías de apuestas que quieran seguir como patrocinadores de camisetas en el fútbol inglés.