El drama de Ndlovu, ex de la Premier, y sus... ¡trece hijos!

El exfutbolista no puede pagar la manutención de dos de sus hijos, porque ya paga por otros once Peter Ndlovu hizo historia al ser el primer jugador africano en jugar y marcar un gol en la Premier League con el Coventry

Peter Ndlovu, exfutbolista zimbabuo de 49 años de edad y leyenda de la Premier League inglesa, alegó ante el Tribunal Superior de Johannesburgo (Sudáfrica) que no puede pagar la manutención de dos de sus hijos porque ya está pagando por la friolera de once vástagos más.

Ndlovu hizo historia al convertirse en el primer jugador africano en jugar y marcar un gol en la recién creada Premier League, en las filas del Coventry City, en agosto de 1992. En la máxima categoría inglesa jugó un total de 154 encuentros, con 32 dianas en su haber.

"Tengo trece hijos, incluidos estos dos. Estoy obligado a contribuir y velar por el mantenimiento de todos", dijo Peter Ndlovu, que en su carrera, además del Coventry City, militó en Highlanders, Birmingham City, Huddersfield Town, Sheffield United, Mamelodi Sundowns, Thanda Royal Zulu, Highfield United y Black Mambas.

Ndlovu, cien veces internacional con Zimbabue, expuso ante el tribunal sudafricano que su exmujer no le informó sobre los embarazos o los partos posteriores. "Lo último que supe de los niños fue cuando inició un proceso de manutención en mi contra en 2016. No hay comunicación, relación ni contacto entre ella y yo. No tengo contacto con los dos porque su madre me negaba el acceso a ellos", indicó.