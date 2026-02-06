La situación de Marc Guiu no sorprende a nadie

Marc Guiu es oficialmente futbolista del Chelsea desde el pasado 1 de junio de 2024. El catalán firmaba con la entidad 'blue' hasta 2029. Un contrato de larga duración que, sobre el papel, demostraba la intención del equipo inglés de convertirlo en un referente del primer equipo. Pero el Chelsea cometió en verano un acto de egoísmo con él.

La marcha del de Sant Celoni no gustó a muchos culés. Que el joven canterano hubiese elegido asegurarse unas mayores condiciones económicas sin prácticamente haber pisado la máxima élite del fútbol causó cierta división: algunos lo entendían como un movimiento inteligente y otros como una mala decisión, ya que aseguraban que iba a tener muy complicado sumar minutos de manera regular en Londres.

Una primera temporada complicada

En su primera temporada, la 2024-25, se cumplió este segundo escenario: Guiu solo jugó 14 partidos, en los que pudo marcar 6 goles, todos ellos en la Conference League, competición en la que tuvo más participaciones (7).

En aquel entonces, Enzo Maresca, técnico del Chelsea hasta este enero, no le daba oportunidades en otros escenarios. Solo jugó 3 partidos de Premier League, uno de FA Cup, otro de Carabao Cup y los dos de la previa de Conference. En verano, participó en dos duelos más en el Mundial de Clubes, alcanzando las 16 participaciones.

La cesión fugaz

Tras la experiencia en Estados Unidos, donde se consagró campeón del primer nuevo Mundial de Clubes tras ganar al PSG en la final, poco tiempo después de besar la gloria en Polonia contra el Betis en la Conference League, Guiu se marchó cedido al Sunderland.

El reto como 'Black Cat' era interesante: salvar la permanencia en una categoría muy hostil para los recién ascendidos. Y aunque iba a tener mucho más fácil sumar minutos cada semana, debía ganarse la confianza de Régis Le Bris. Al final, Guiu llegaba al club sin haber tenido prácticamente oportunidades para demostrar su talento, pero al menos sí pudo constatar que tenía olfato de gol.

Empezó con ilusión, cogiendo rodaje en el equipo, sumando 11 y 4 minutos en liga contra Burnley y Brentford, y jugando después los 90 minutos contra Huddersfield en la EFL Cup, duelo en el que pudo celebrar su primer gol como 'Black Cat'. Lo que no sabía es que su aventura en el Sunderland estaba a punto de terminar.

El Chelsea lo recuperó

La grave lesión del delantero centro Liam Delap, fichado ese mismo verano por 35,5 millones de euros, dinamitó toda la planificación deportiva del Chelsea, que además había vendido a Nicolas Jackson al Bayern Múnich. Sin puntas, lo tuvieron claro: traer de vuelta a Guiu, aunque eso significase que el de Sant Celoni saliese poco del banquillo.

Desde que regresó a Stamford Bridge, Marc Guiu ha disputado 11 encuentros (7 de liga, uno de FA Cup y otro de Champions) y ha marchado 2 goles. Un primer tramo de curso en el que, de nuevo, quedó claro que Enzo Maresca no tenía fe en él. Y ahora parece que tampoco Liam Rosenior, el sustituto del italiano.

En liga ya encadena 9 partidos sin jugar (no lo hace desde el 6 de diciembre contra el Bournemouth) y, contando todas las competiciones, suma 6 duelos consecutivos sin minutos. Estuvo en el mercado, pero no acabó saliendo. Tampoco en calidad de cedido. Una situación complicada para el jugador, egoísta por parte del Chelsea, y que sorprende a realmente pocos seguidores del deporte rey.