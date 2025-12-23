Drama con Isak: "Va a ser una lesión larga..."

Drama absoluto para Alexander Isak. El Liverpool confirmó este lunes la gravedad de la lesión del ariete sueco, que estará varios meses alejado de los terrenos de juego. “Tras el diagnóstico, hoy se completó la intervención quirúrgica por una lesión de tobillo que incluía una fractura de peroné”, anunció a través de un comunicado la entidad 'red'.

Isak se lesionó en el partido contra el Tottenham en una jugada muy desafortunada. El internacional con Suecia logró anotar para los suyos, pero Micky van de Ven impactó con él al intentar bloquear el disparo, provocando la grave lesión. El delantero ya se marchó del terreno de juego con visibles gestos de dolor, reflejando la magnitud del contratiempo físico.

En ese sentido, Arne Slot, técnico del Liverpool, actualizó este martes el estado y la situación de Isak tras su operación. Preguntado por si hay algún plazo previsto para el regreso del atacante sueco, el entrenador neerlandés señaló que "no, va a ser una lesión larga", aunque apuntó que tendrá que estar fuera del equipo durante al menos "un par de meses". "Es una gran, gran, gran decepción para él y, como resultado, también para nosotros, por supuesto", apostilló.

Slot también se pronunció acerca la entrada de Micky van de Ven que provocó esta lesión: "Fue una entrada imprudente. He hablado mucho sobre la entrada a Xavi Simons, que para mí fue completamente involuntaria. No creo que una entrada así te lesione jamás. Pero la de Micky van de Ven, si la haces diez veces, hay muchas posibilidades de que el jugador sufra una lesión grave".

Asimismo, Slot repasó la trayectoria de Isak hasta la fecha en el Liverpool: "Creo que ha sido un periodo muy complicado y difícil para él. Cuando te incorporas a un nuevo club, normalmente estás muy emocionado, y él lo estaba, por supuesto, y quieres demostrar inmediatamente todas tus cualidades, pero eso era simplemente imposible".

Isak, gol y lesión contra el Tottenham / Premier League

"Quizás nadie lo entienda, pero si no has entrenado durante tres o cuatro meses a un nivel serio con el equipo y estás jugando en esta Liga... En esta Liga tienes que estar en plena forma para influir en un partido de fútbol", agregó.

Isak, que llegó en los últimos días de mercado, apenas tuvo tiempo para adaptarse y trabajar con su nuevo equipo en la pretemporada. "Como todos sabíamos, nos llevó meses poder llevarlo allí porque no hubo pretemporada, solo hubo partidos, partidos y más partidos. Apenas tuvimos tiempo para entrenar, así que siempre supimos que le llevaría tiempo y por eso es tan desafortunado que ahora esté lesionado, porque creo que todos vimos con su gol contra el West Ham, con este gol contra el Tottenham, que se estaba acercando cada vez más al jugador que era en el Newcastle", finalizó Slot.