El drama de Garnacho: apartado y sin ofertas

Rúben Amorim ha puesto la cruz a cinco futbolistas del Manchester United. Apartados de la dinámica del equipo, sin participar en la gira asiática y estadounidense y con la urgencia de buscarse equipo. Rashford, Antony, Sancho, Malacia y Garnacho no tienen presente ni futuro en Old Trafford y esperan a que su complicada situación se solucione en las próximas semanas. Por el momento, el United sólo les deja pisar las instalaciones de Carrington para ejercitarse individualmente, aunque las medidas de presión podrían aumentar conforme se acerque el final del mercado estival.

No quiere ir a Arabia

El caso de Alejandro Garnacho es especial. Mientras que el resto de señalados manejan ofertas de mayor o menor escala, el argentino, a día de hoy, no tiene proposiciones atractivas en su teléfono. El Al-Nassr saudí, club donde milita Cristiano Ronaldo, se interesó por él, pero el futbolista declinó su marcha a Arabia al considerarlo un paso atrás en su carrera.

Garnacho, desesperado con este United / AP

El panorama para Garnacho es desalentador. En la Premier League no tiene mercado entre los contendientes al título y su representante no acaba de concretar alguno de los rumores que han surgido en torno a su figura. Se habló de un presunto interés del Atlético de Madrid -su club de formación-, que acabó decantándose por Thiago Almada y Álex Baena, futbolistas de un perfil muy similar al del argentino.

Un precio fuera de mercado

También saltó a la palestra como posible incorporación del Nápoles. Los partenopeos, vigentes campeones del 'Scudetto', se apartaron pronto de la subasta por Garnacho al conocer las intenciones del Manchester United a principios de verano. Los 'red devils' solicitaron una cifra desorbitada, cerca de 70 millones de euros, que espantó a los 'azzurri'. De Bruyne acabó en el Diego Armando Maradona a coste cero.

Visto lo visto, en las oficinas de Old Trafford deberán rebajar sus pretensiones por un jugador que tienen plenamente amortizado al salir de sus categorías inferiores, donde llegó procedente del Atlético. Garnacho no tiene prisa. El tiempo, esta vez, juega a su favor. Sabe que en el United no es bienvenido y que antes de septiembre su precio se verá reducido.