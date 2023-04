El drama del excanterano del Arsenal que se quedó tetrapléjico

Daniel Cain sufrió un paro cardíaco tras consumir una bebida adulterada El exfutbolista sigue arrastrando las consecuencias a día de hoy y necesita asistencia las 24h

En el mundo del fútbol trascienden las historias de las estrellas. Las historias de quienes brillan, de quienes ganan, de quienes llegan al éxito. Sin embargo, muchos se quedan por el camino y muchas historias se quedan en el tintero. Es el caso de Daniel Cain, un exfutbolista de 23 años a quien la vida le arrebató todo eso.

Cain era un canterano del Arsenal, una joven promesa que aspiraba a todo. En 2020, la noche del 9 de junio salió de fiesta con sus amigos, como haría todo chaval de 20 años. Ahí empezó su pesadilla. Según informa el diario 'The Sun', todo apunta a que le echaron algún tipo de sustancia en su consumición y la bebida adulterada le provocó una fuerte reacción cuyas consecuencias sigue pagando a día de hoy.

Tal y como cuentan sus amigos, Cain cogió un "color extraño" y no respondía, no reaccionaba a ningún tipo de estímulo. No tardaron en darse cuenta de que estaba sufriendo un paro cardíaco y rápidamente empezaron a tratar de reanimarlo. 24 minutos después, gracias a la asistencia de los paramédicos, el corazón del exfutbolista volvió a latir. Sin embargo, 24 minutos sin oxígeno fueron demasiado para su cerebro y su médula espinal.

El joven, originario de Hemel Hempstead, estuvo 25 días en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos, con pocas expectativas de despertar: "Alrededor de las 3 o 4 de la mañana intentaron prepararnos para que no se despertara, pero dije que siguiéramos intentándolo", declara Tracy Cain, la madre de la joven promesa, al medio 'The Independent'.

Sin embargo, se obró el milagro: "Cuando se despertó no podía hacer nada, no podía moverse, era como un recién nacido, pero las enfermeras dijeron que los estaba siguiendo con los ojos, así que dijeron que había alguien allí".

A día de hoy, Daniel continúa con su proceso de recuperación. Aunque es totalmente dependiente y necesita atención las 24 horas del día, está en casa con su familia y poco a poco va mejorando: "Está regresando gradualmente y está mejorando todo el tiempo. Su memoria a largo plazo, cosas de la infancia, todavía recuerda todo eso", cuenta su madre, que se ha encargado de publicar una foto de su estado actual para que la gente tome consciencia.

El siguiente objetivo es lograr andar de nuevo. Para ello, se está sometiendo a un tratamiento de Neurokinex, cuyo valor escala a los 68 euros la hora (2.200 al mes). Se trata de un coste prácticamente inasumible para cualquier familia, así que Tracey ha abierto un fondo de recaudación en GoFundMe para que todo el que quiera pueda colaborar en la lucha de Daniel Cain por recuperar su vida.