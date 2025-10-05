Drama en el City: ¡Rodri vuelve a caer lesionado!

Muy malas noticias para Pep Guardiola. Rodri Hernández, Balón de Oro de 2024, ha vuelto a caer lesionado este domingo en el partido ante el Brentford de la jornada 7 de la Premier League 2025/26, y tuvo que ser sustituido por Nico González en el minuto 22 de partido.

Según las primeras exploraciones, parece que la lesión se ha producido en la zona del isquiotibial debido a una rotura muscular, por lo que se descarta, en un primer momento, una recaída en la rodilla que le dejó apartado de los terrenos de juego durante más de medio año, y de la que se había quejado recientemente, según desveló en una rueda de prensa Pep Guardiola.

Rodri, el 22 de septiembre de 2024, sufrió una lesión de gravedad durante un partido contra el Arsenal. El jugador español sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla derecha que le obligó a pasar por quirófano y perderse toda la temporada.