El drama del City contra el Madrid: Sin plan 'anti Vinicius' y una defensa que hace aguas

El Manchester City tiene por delante el partido más importante de lo que va de temporada. Los de Guardiola reciben este martes al Real Madrid en el Etihad Stadium en el partido de ida de los 'playoff' de la Champions League. Un 'todo o nada' que no se debería haber producido tan pronto.

"Creo que nosotros, como Manchester City, no podemos jugar en los 'playoffs'. Deberíamos llegar a la siguiente ronda de manera más convincente y no encontrarnos en un playoff contra el Real Madrid, y vale la pena mencionar que ellos, con todo el peso que lleva su camiseta, tampoco deberían estar en los 'playoffs', con el debido respeto a los otros equipos", apuntó Savinho, uno de los futbolistas que 'debutará' en los duelos City-Madrid.

Este clásico moderno del fútbol europeo dejará a uno de los dos equipos muy tocados, y más si es el City el eliminado. El cuadro 'skyblue' se juega la temporada en la máxima competición continental, sobre todo por su situación en la Premier League. En el torneo liguero, los 'citizens' se sitúan en quinta posición, a 15 puntos del Liverpool, que lidera la clasificación.

De esta manera, las opciones de levantar el trofeo doméstico este curso pasan por un milagro y, por ello, la Champions debe ser el salvavidas del City. Teniendo en cuenta que es un equipo construido para ganar, o al menos competir, por todos los títulos, estar fuera de la carrera por la Champions y la Premier en el mes de febrero sería un varapalo tremendo.

SIN PLAN 'ANTI VINICIUS'

Pep Guardiola contará con una baja de peso para esta eliminatoria. El técnico catalán ha perdido en este mercado de fichajes a su 'anti Vinicius' y debe encontrar una nueva solución para frenar al brasileño. Se trata de Kyle Walker, que en las pasadas eliminatorias fue capaz de 'eliminar' futbolísticamente a Vini, y se marchó al AC Milan hace apenas unas semanas.

Vinicius Junior cae ante Kyle Walker / Agencias

El internacional con los 'Three Lions' quería emprender una nueva aventura fuera del fútbol inglés y Guardiola no se opuso al deseo del futbolista. Sin embargo, ahora se le presenta un problema al de Santpedor para frenar todo el talento de Vinicius. Entre las posibilidades para ocupar el lateral derecho: Akanji, Matheus Nunes o Rico Lewis, buenos jugadores pero no son especialistas defensivos.

UNA DEFENSA MUY FRÁGIL

Los problemas defensivos del City son alarmantes, y pueden costarle caro en una eliminatoria contra el Real Madrid. Sin ir más lejos, esta temporada ha encajado 35 goles en contra en 25 partidos de Premier, y en Champions tampoco mejoran sus registros con 14 tantos encajados en 8 encuentros. No son tan solo errores individuales, sino que el bloque ha perdido la solidez y seguridad de las temporadas pasadas.

El Arsenal goleó al City en el último partido de Premier / EFE

Y delante tendrá a los 'cuatro magníficos'. Mbappé, Bellingham, Rodrygo y Vinicius buscarán hacer daño ante la fragilidad del Manchester City. Debe mejorar mucho en los aspectos defensivos el equipo de Pep si quiere pasar de ronda, ya que el Madrid no suele perdonar. Mucho en juego, en una eliminatoria que será auténtico espectáculo futbolístico.