PREMIER LEAGUE
Drama en el Chelsea: ¡Cole Palmer, ni para el Barça!
Los problemas en la ingle siguen atormentando a la estrella 'blue', en el dique seco desde el pasado 20 de septiembre
Malas noticias en Chelsea. El arranque de curso en Stamford Bridge no ha sido tan pletórico como se podía pensar en verano, cuando, con una actuación magistral en Estados Unidos, se impusieron al mejor equipo del momento, el 'imparable' PSG de Luis Enrique, en el Mundial de Clubes. Séptimos en Premier League con 11 puntos y justo en la media tabla (18º) de la fase de liga de la Champions League tras dos jornadas, Enzo Maresca lanzó un duro mensaje para la afición 'blue' en la rueda de prensa este viernes.
“Me equivoqué con Cole Palmer. Desafortunadamente, necesita estar fuera seis semanas más. Estamos haciendo todo lo posible para proteger a Cole tanto como sea posible", reconoció el entrenador italiano. Los problemas en su ingle empezaron a finales de agosto, cuando se perdió dos partidos de liga, ante West Ham y Fulham. Regresó el 13 de septiembre contra el Brentford, pero una semana después, volvieron los problemas.
Desde entonces, el Chelsea decidió ir con calma y ya son cuatro partidos sin el internacional inglés: Lincoln, Brighton, Benfica y Liverpool. En un principio, se le esperaba de vuelta tras el parón, pero en la entidad 'blue' han considerado que necesita más descanso. “Lo más importante es que, cuando regrese, esté en su mejor forma. Nuestro equipo médico no hace milagros. Esperamos que seis semanas sean suficientes. Tendremos que ir paso a paso. Pero pueden estar seguros de que estará bien”, añadió Maresca, visiblemente preocupado.
Nueve partidos fuera
El mazazo para el Chelsea es importante, que lo más probable es que no pueda contar con su estrella hasta después de enfrentarse al Barça en Champions League (25 de octubre, Stamford Bridge). Palmer, de forzar, llegaría muy justo a nivel físico y, tras una recuperación larga, lo más probable es que el cuadro 'blue' vaya despacio, tal y como ha indicado Maresca, y que no corran riesgos con el futbolista más determinante de la plantilla.
Contando con el duelo contra el conjunto culé, Palmer se perdería nueve partidos más: Nottingham Forest (liga), Ajax (Champions), Sunderland (liga), Wolverhampton (EFL Cup), Tottenham (liga), Qarabag (Champions), Wolverhampton (liga), Burnley (liga) y Barcelona (Champions). Lo más probable es que, si no se tuerce nada durante la recuperación, esté disponible para el derbi de Londres entre Chelsea y Arsenal, el 30 de noviembre en Stamford Bridge.
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Gerard Piqué revela el jugador que 'más le humilló' con el FC Barcelona y que cayó en el olvido: 'Había un delantero muy alto de Osasuna
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- ¡Increíble Ansu: su tasación se dobla en dos meses y la opción de compra puede quedarse corta!
- Barberowski', la alternativa del B para Lewi
- El Barça tiene un problema: alarma para el clásico
- El buen ojo del Barça con Neyser Villarreal
- Cumbre inminente: Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona