Drama en el Chelsea: ¡Cole Palmer, ni para el Barça!

Malas noticias en Chelsea. El arranque de curso en Stamford Bridge no ha sido tan pletórico como se podía pensar en verano, cuando, con una actuación magistral en Estados Unidos, se impusieron al mejor equipo del momento, el 'imparable' PSG de Luis Enrique, en el Mundial de Clubes. Séptimos en Premier League con 11 puntos y justo en la media tabla (18º) de la fase de liga de la Champions League tras dos jornadas, Enzo Maresca lanzó un duro mensaje para la afición 'blue' en la rueda de prensa este viernes.

“Me equivoqué con Cole Palmer. Desafortunadamente, necesita estar fuera seis semanas más. Estamos haciendo todo lo posible para proteger a Cole tanto como sea posible", reconoció el entrenador italiano. Los problemas en su ingle empezaron a finales de agosto, cuando se perdió dos partidos de liga, ante West Ham y Fulham. Regresó el 13 de septiembre contra el Brentford, pero una semana después, volvieron los problemas.

Cole Palmer es la estrella del Chelsea de Maresca / JUSTIN LANE / EFE

Desde entonces, el Chelsea decidió ir con calma y ya son cuatro partidos sin el internacional inglés: Lincoln, Brighton, Benfica y Liverpool. En un principio, se le esperaba de vuelta tras el parón, pero en la entidad 'blue' han considerado que necesita más descanso. “Lo más importante es que, cuando regrese, esté en su mejor forma. Nuestro equipo médico no hace milagros. Esperamos que seis semanas sean suficientes. Tendremos que ir paso a paso. Pero pueden estar seguros de que estará bien”, añadió Maresca, visiblemente preocupado.

Nueve partidos fuera

El mazazo para el Chelsea es importante, que lo más probable es que no pueda contar con su estrella hasta después de enfrentarse al Barça en Champions League (25 de octubre, Stamford Bridge). Palmer, de forzar, llegaría muy justo a nivel físico y, tras una recuperación larga, lo más probable es que el cuadro 'blue' vaya despacio, tal y como ha indicado Maresca, y que no corran riesgos con el futbolista más determinante de la plantilla.

Cole Palmer, durante el Mundial de Clubes / AP

Contando con el duelo contra el conjunto culé, Palmer se perdería nueve partidos más: Nottingham Forest (liga), Ajax (Champions), Sunderland (liga), Wolverhampton (EFL Cup), Tottenham (liga), Qarabag (Champions), Wolverhampton (liga), Burnley (liga) y Barcelona (Champions). Lo más probable es que, si no se tuerce nada durante la recuperación, esté disponible para el derbi de Londres entre Chelsea y Arsenal, el 30 de noviembre en Stamford Bridge.