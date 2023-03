El drama de Casemiro en el Manchester United

Esta es la mala racha que está viviendo Casemiro en la Premier League El brasileño fue expulsado por roja directa en el último encuentro del Manchester United y podría perderse cuatro partidos por sanción

Con lágrimas en los ojos. Así se fue Casemiro del campo tras ser expulsado durante el partido de este domingo ante el Southampton. Se trata de la segunda roja directa que ve en los últimos tres partidos que ha jugado, y es que el brasileño está viviendo la que probablemente sea una de las peores rachas de su carrera.

El culebrón empezó ahora hará dos meses. El 22 de enero, el jugador del Manchester United se perdió un encuentro ante el Arsenal por acumulación de tarjetas. En ese partido, los 'red devils' cayeron 3-2 ante los de Mikel Arteta.

Tras la suspensión, regresó al verde el 4 de febrero, pero fue expulsado ante el Crystal Palace. Por primera vez en toda su carrera futbolística vio una roja directa, algo no le había sucedido nunca durante sus años en el Real Madrid, a pesar de su fama de jugador agresivo.

A raíz de la expulsión fue sancionado con tres partidos en el banquillo. Tres partidos que le habría gustado que fueran cuatro, ya que su vuelta se convertiría en una de sus peores pesadillas: el partido en que el Liverpool se ensañó con los de Ten Hag y los tumbó por un aplastante 7-0.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Este domingo se jugó el partido en que los 'red devils' debían redimirse de la debacle ante su afición. Sin embargo, el United no fue capaz de pasar del empate 0-0 ante el Southampton, equipo colista de la Premier League. Pero eso no fue todo, sino que Casemiro vio la segunda roja directa de su carrera, la segunda en los últimos tres partidos, y abandonó el campo resignado y entre lágrimas.

🟥 @Casemiro, OTRA VEZ a la calle por ROJA DIRECTA y casi no puede contener las lágrimas



El árbitro, tras ver la entrada en el VAR, decide expulsarle



¡Vaya imagen! #PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/cuBaWGnvyD — DAZN España (@DAZN_ES) 12 de marzo de 2023

Una mala racha que no acaba aquí. Después de la expulsión tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por roja reincidente, así que no volverá a pisar el terreno de juego en un partido de Premier hasta el mes de abril. Ahora no le queda otra que tratar de levantar cabeza en los partidos de la FA Cup y de la Europa League.