Donnarumma puede traicionar a Guardiola

El futuro de Gianluigi Donnarumma en el Paris Saint-Germain se empezó a enturbiar con su renovación. Con contrato hasta el 30 de junio de 2026, el portero italiano quería estampar su firma sobre una extensión en el Parque de los Príncipes, pero no a cualquier precio. El ex del AC Milan tenía unas altas pretensiones a las que no querían llegar en París y Luis Enrique decidió poner fin al tira y afloja entre club y jugador. El PSG fichó a Lucas Chévalier y el asturiano excluyó a Donnarrumma de la lista para disputar la final de la Supercopa de Europa ante el Tottenham. En la rueda de prensa previa al choque, /es/noticiasexplicó que la decisión había sido al cien por cien suya y que buscaba a un perfil de portero distinto. En otras palabras, que Donnarumma iba a salir del club este mismo verano porque ya no entraba en sus planes.

Gianluigi Donnarumma, en el Mundial de Clubes con el PSG / EFE

Rápidamente salieron a la luz posibles destinos para el italiano. De hecho, los rumores sobre su salida se activaron el mismo día en el que se supo que no iba a renovar con facilidad. Pero fue el Manchester City el que más fuerza cobró. Con la más que probable salida de Ederson Moraes rumbo a Galatasaray, el italiano podía ser el meta titular de un Guardiola que también cuenta con James Trafford, Stefan Ortega y Marcus Bettinelli en plantilla.

El precio del portero de 26 años, según apuntan desde Inglaterra, es de 40 millones de libras, cifra asumible para el City. También aseguran que el italiano pretende cobrar unas 300.000 libras semanales, lo que serían unos 1,2 millones de libras al mes. Un sueldo que lo destacaría como uno de los mejores pagados del Etihad. Sin embargo, su más que probable llegada al equipo de Guardiola podría convertirse en una dura traición.

El United, al ataque

Según el Mirror, el Manchester United puede arrebatar el fichaje de Gianluigi Donnarumma al City gracias a un posible regreso de André Onana al Inter de Milán. El club italiano estaría interesado en recuperar al guardameta dos años después de haberlo vendido a los 'red devils' por 50,2 millones de euros y el italiano sería el elegido en Old Trafford para devolver al United a lo más alto.

André Onana, guardameta del Manchester United / X

El guardameta camerunés no participó en los partidos de pretemporada y tampoco defendió a su equipo en el estreno liguero contra el Arsenal. Rúben Amorim dejó claro que eligió a Altay Bayindir porque lo hizo muy bien durante la pretemporada, por lo que su salida de Old Trafford podría estar más cerca de lo esperado.

Si el Inter se lanza definitivamente a por Onana y presenta una oferta al United, la puerta de Old Trafford se abrirá para Donnarumma. Una posible llegada que aumentaría el morbo en Inglaterra: un portero de nivel mundial llegaría a territorio red devil después de coquetear con el Manchester City. Sin embargo, manejan otras alternativas por si el 'Plan A' falla. El 'Dibu' Martínez también gusta mucho y Senne Lammens, del Amberes, también es una opción jugosa.