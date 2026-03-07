Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FA CUP

Dónde ver el Newcastle - Manchester City de la FA Cup por TV, en directo y online

A qué hora juega el Manchester City hoy contra el Newcastle y cómo seguir en streaming la quinta ronda de la FA Cup

El Newcastle se enfrenta al Manchester City hoy sábado 7 de marzo en la FA Cup

El Newcastle se enfrenta al Manchester City hoy sábado 7 de marzo en la FA Cup / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Newcastle y Manchester City se dan cita en St. James Park hoy sábado 7 de marzo a las 21:00 horas (CET) en el marco de la quinta ronda de la FA Cup. La competición decana del fútbol inglés se prepara para acoger una eliminatoria entre dos firmes candidatos al título, en el que uno de ellos quedará eliminado mucho antes de lo esperado.

A pesar de su reciente 'tropiezo' ante el Nottingham Forest, el Manchester City afronta el encuentro en un estado de forma que asusta que le ha llevado a estar cerca de mes y medio sin perder. Diferente es la situación del Newcastle, que alterna triunfos y derrotas sin lograr encontrar la estabilidad.

El partido de esta noche tendrá especial interés para el público español, ya que mide las fuerzas de los dos próximos rivales de FC Barcelona y Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Los azulgranas se enfrentan al Newcastle el martes, mientras que los blancos harán lo propio ante el City el miércoles.

Pep Guardiola y Erling Haaland, del Manchester City

Pep Guardiola y Erling Haaland, del Manchester City / Europa Press

¿Dónde ver el Newcastle - Manchester City de la FA Cup?

El Newcastle - Manchester City, igual que el resto de partidos que componen la quinta ronda de la FA Cup no se podrán seguir en directo desde España por ninguna televisión al no haber adquirido los derechos de la competición. Sin embargo, el torneo decano también contará con una amplia cobertura internacional.

En México, los partidos se emitirán por TNT Sports, HBO MAX, FOX One y Tubi, mientras que en Estados Unidos podrán verse en ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

En Sudamérica, la competición estará disponible en ESPN y Disney+.

