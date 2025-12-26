Premier League
Dónde ver el Manchester United - Newcastle del Boxing Day hoy por TV, online y en directo
A qué hora se juega el Manchester United - Newcastle y cómo ver el Boxing Day de la Premier League desde España
Manchester United y Newcastle se dan cita en Old Trafford hoy viernes 26 de diciembre a las 21:00 horas (CET) para disputar la jornada 18 de la Premier League. El duelo entre 'red devils' y 'magpies' será el único partido de primera división que se disputará en el marco del Boxing Day, aunque la tradición seguirá viva en el resto de categorías del fútbol inglés.
A pesar de la reciente derrota contra el Aston Villa, no se puede decir que el Manchester United afronte el partido navideño en un mal estado de forma. Los 'red devils' acuden a la jornada 18 de la Premier como séptimos clasificados y la posibilidad de arrebatarle momentáneamente la quinta posición de la clasificación al Liverpool.
Peor momento vive el Newcastle, actual undécimo clasificado del campeonato inglés. Los magpies combinan triunfos y tropiezos tanto en Premier como en Champions League, con la clasificación a semifinales de la EFL Cup como gran alegría en las últimas semanas.
¿A qué hora es el Manchester United - Newcastle del Boxing Day?
El Manchester United - Newcastle, único partido de la Premier League que se disputará durante el Boxing Day, tendrá lugar hoy viernes 26 de diciembre a partir de las 21:00 horas (CET).
¿Dónde ver por TV el Manchester United - Newcastle del Boxing Day?
En España, el Manchester United - Newcastle de la jornada 18 de la premier League se podrá ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, concretamente en el canal DAZN 1 Bar (Movistar-148).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Manchester United - Newcastle de la jornada 18 de la premier League a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.
