FA CUP
Dónde ver el Manchester City - Southampton de FA Cup hoy por TV, online y en directo
A qué hora empieza el partido del Manchester City contra el Southampton hoy y en qué canal de TV ver el partido de FA Cup desde España
Manchester City y Southampton se dan cita en Wembley hoy sábado 25 de abril a las 18:15 horas (CEST) para disputar las semifinales de la FA Cup 2025-26. La competición decana del fútbol inglés llega a sus etapas finales con el Manchester City como principal favorito para conquistar el título copero esta temporada.
Ha sido un mes de abril de ensueño para el equipo de Guardiola. Los mancunianos vencieron al Arsenal en la final de la Carabao Cup, recortaron distancias con los 'gunners' hasta ponerse líderes de la Premier League y ahora centran su atención en la FA Cup, un torneo propicio para ellos donde han llegado a la final en las últimas tres ocasiones, las últimas dos perdidas.
Se enfrentarán en semifinales a partido único al Southampton de la Championship, cuarto clasificado de la segunda categoría del fútbol inglés. Son 20 partidos consecutivos los que llevan sin perder los Saints tras una impresionante remontada bajo la dirección de Tonda Eckert. Los mancunianos son los favoritos, pero sus rivales llegan en buena forma y prometen dar batalla en Wembley.
¿Dónde ver el Manchester City - Southampton de FA Cup hoy por TV y online?
En España, el partido de FA Cup entre Manchester City y Southampton se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos.
También puedes seguir toda la jornada de FA Cup a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
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