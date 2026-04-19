Dónde ver el Manchester City - Arsenal de la Premier League hoy por TV, en directo y online

Manchester City y Arsenal se dan cita en el Etihad Stadium hoy domingo 19 de abril a las 17:30 horas (CET) para enfrentarse en el marco de la jornada 33 de la Premier League. Los dos grandes equipos del fútbol inglés miden sus fuerzas en un partido que apunta a marcar profundamente el desenlace de la carrera por el título liguero.

El inesperado tropiezo ante el Bournemouth puso en una situación delicada a los de Mikel Arteta, que ahora necesitan imponerse en el feudo de su rival para no seguir cediendo terreno en la clasificación doméstica. Una victoria esta tarde situaría a los de Pep Guardiola a apenas 3 puntos de los 'gunners' con un partido menos, escenario que cambiaria por completo el tablero de juego.

Las urgencias son máximas, y los últimos precedentes no son precisamente alentadores para los londinenses. La última victoria del Arsenal en el campo del City se remonta al ya lejano enero del 2015, y en el último cara a cara entre ambos la balanza se inclinó claramente a favor de los 'cityzens' en una victoria que se tradujo en la conquista de la EFL Cup.

Rodri celebra con sus compañeros del City el título de la Carabao Cup en Wembley / EFE/EPA/TOLGA AKMEN

¿Dónde ver el Manchester City - Arsenal por TV y online?

El partido entre Manchester City y Arsenal, correspondiente a la jornada 33 de la Premier League, se podrá ver por TV y en directo a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente a través del canal DAZN 1 (M71).

Otra opción alternativa es Movistar Plus+, que retransmitirá el partido a través del canal M+ Liga de Campeones (M60 0115).

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Manchester City y Arsenal a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.