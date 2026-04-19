PREMIER LEAGUE
Dónde ver el Manchester City - Arsenal de la Premier League hoy por TV, en directo y online
A qué hora empieza el partido entre Manchester City y Arsenal y en qué canal de TV ver la jornada 33 de la Premier League desde España
Manchester City y Arsenal se dan cita en el Etihad Stadium hoy domingo 19 de abril a las 17:30 horas (CET) para enfrentarse en el marco de la jornada 33 de la Premier League. Los dos grandes equipos del fútbol inglés miden sus fuerzas en un partido que apunta a marcar profundamente el desenlace de la carrera por el título liguero.
El inesperado tropiezo ante el Bournemouth puso en una situación delicada a los de Mikel Arteta, que ahora necesitan imponerse en el feudo de su rival para no seguir cediendo terreno en la clasificación doméstica. Una victoria esta tarde situaría a los de Pep Guardiola a apenas 3 puntos de los 'gunners' con un partido menos, escenario que cambiaria por completo el tablero de juego.
Las urgencias son máximas, y los últimos precedentes no son precisamente alentadores para los londinenses. La última victoria del Arsenal en el campo del City se remonta al ya lejano enero del 2015, y en el último cara a cara entre ambos la balanza se inclinó claramente a favor de los 'cityzens' en una victoria que se tradujo en la conquista de la EFL Cup.
¿Dónde ver el Manchester City - Arsenal por TV y online?
El partido entre Manchester City y Arsenal, correspondiente a la jornada 33 de la Premier League, se podrá ver por TV y en directo a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente a través del canal DAZN 1 (M71).
Otra opción alternativa es Movistar Plus+, que retransmitirá el partido a través del canal M+ Liga de Campeones (M60 0115).
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Manchester City y Arsenal a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.
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