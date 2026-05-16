Dónde ver la final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City por TV, en directo y online

Chelsea y Manchester Ciy se dan cita en el emblemático estadio de Wembley este sábado 16 de mayo a las 16:00 horas (CEST) para medir sus fuerzas en la gran final de la FA Cup. 'Cityzens' y 'blues' se encuentran a apenas un paso de conquistar la competición más antigual del campeonato inglés, título que puede redondear la temporada de uno de los aspirantes o maquillar la del otro.

Todavía inmerso en la carrera por la primera posición de la Premier League, en la que el Arsenal actualmente atesora dos puntos de ventaja, el Manchester City tendrá que aplazar su objetivo prioritario para centrarse en la conquista del que sería su segundo título copero. Con la única excepción del empate ante el Everton, los de Pep Guardiola llegan en un estado de forma envidiable, registrando 8 victorias en los últimos 9 partidos disputados.

Mucho más importante es el partido para el Chelsea, pues la final de la FA Cup figura como su última oportunidad para poder maquillar una temporada que hasta la fecha ha sido catastrófica. Fuera de Champions tras una contundente goleada a manos del PSG y sin opciones de poder disputar la próxima edición debido a su pobre situación clasificatoria, el título decano es la única posibilidad real de que los 'blues' se lleven una alegría al final de la presente temporada.

Los jugadores del Nottingham Forest celebran su tercer gol durante el partido de la Premier League entre el Chelsea FC y el Nottingham Forest / ANDY RAIN

¿Dónde ver la final de la FA Cup por TV?

En España, la final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City se podrá ver por TV a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones.

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