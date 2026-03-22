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CARABAO CUP

Dónde ver la final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City hoy por TV y en directo

A qué hora empieza el Arsenal-City y cómo ver la final de la EFL Cup 2026 online y en streaming

Sigue la final de la Carabao Cup, en directo

Arsenal y Manchester City se enfrentan en la final de la Carabao Cup hoy dimingo 22 de marzo

Arsenal y Manchester City se enfrentan en la final de la Carabao Cup hoy dimingo 22 de marzo / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Arsenal y Manchester Ciy se dan cita en el emblemático estadio de Wembley hoy domingo 22 de marzo a las 17:30 horas (CET) para enfrentarse en la gran final de la Carabao Cup. El esperado desenlace de la primera de las dos competiciones coperas de Inglaterra medirá las fuerzas de los dos equipos más en forma del país.

El primer billete hacia el partido por el título fue a parar a manos del actual líder de la Premier League, el Arsenal. Los de Mikel Arteta sacaron músculo ante el Chelsea en el derbi de Londres, con una importante victoria por 2-3 en Stamford Bridge en el partido de ida y un ajustado 1-0 en el Emirates para redondear el marcador global.

Más contundente fue el pase del Manchester City, que no dio opción alguna al Newcastle. Los de Pep Guardiola empezaron encarrilando la eliminatoria con un 0-2 en St. James' Park para posteriormente imponerse en casa por 3-1 para cerrar un incontestable 5-1 global.

Pep Guardiola y Erling Haaland, del Manchester City

Pep Guardiola y Erling Haaland, del Manchester City / Europa Press

¿Dónde ver la final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City?

En España, la final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City no se podrá ver por TV y en streaming de forma legal debido a que esta competición no ha sido adjudicada a ninguna plataforma.

Fuera del territorio nacional, el partido se podrá ver, tanto en México como en Argentina, por Disney+, además de las transmisiones de ESPN y ESPN 2.

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Sin embargo, desde SPORT te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Arsenal y Manchester City a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

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