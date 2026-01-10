Dónde ver la FA Cup por TV, online y en directo

La tercera ronda de la FA Cup está en marcha desde el viernes 9 de enero y, desde SPORT, te contamos cómo ver todos los partidos que componen la presente fase de la competición por TV y en directo.

Disputada por primera vez en la temporada 1871-72, la FA Cup se sitúa como la competición más antigua del mundo del fútbol. Pero su gran atractiva no radica únicamente en el hecho de ser la decana, también en que todo equipo inglés que desee competir, ya sea amateur o profesional, podrá salir a escena en busca del prestigioso título.

De los 747 equipos que iniciaron su camino en las rondas preeliminares de la presente edición, sólo 64 han sido capaces de alcanzar la presente ronda, cuya jornada inaugural ya ha dejado grandes sorpresas como la eliminación del Nottingham Forest a manos del Wrexham. Este sábado llega el turno de gigantes de la talla de Manchester City o Chelsea, mientras que el Liverpool será el encargado de ponerle el broche a la ronda el próximo lunes 12 de enero.

Wirtz celebró su primer gol con el Liverpool / EFE

¿Dónde ver todos los partidos de la FA Cup por TV y en directo y online?

Los partidos que componen la tercera ronda de la FA Cup no se podrán seguir en directo desde España por ninguna televisión al no haber adquirido los derechos de la competición. Sin embargo, el torneo decano también contará con una amplia cobertura internacional.

En México, los partidos se emitirán por TNT Sports, HBO MAX, FOX One y Tubi, mientras que en Estados Unidos podrán verse en ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

En Sudamérica, la competición estará disponible en ESPN y Disney+.