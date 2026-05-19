Dónde ver el Bournemouth - Manchester City de la Premier League hoy por TV, en directo y online

Manchester City y Bournemouth se dan cita en el Vitality Stadium hoy martes 19 de mayo a las 20:30 horas (CET) para enfrentarse en el marco de la jornada 37 de la Premier League. El duelo de esta noche marcará profundamente el devenir de ambos conjuntos al final de la presente temporada.

La victoria del Arsenal en la noche del lunes frente al Burnley (1-0) deja a los de Pep Guardiola sin margen de error alguno en la carrera por el título doméstico. Las cuentas son claras: para proclamarse campeones, los 'cityzens' necesitarán imponerse en sus dos próximos compromisos y esperar un tropiezo de los 'gunners' en la última jornada.

También es un partido decisivo para el Bournemouth, que apura sus mínimas opciones de disputar la próxima edición de la Champions League. Para escuchar el himno de la Champions la temporada que viene, los 'cherries' necesitan tumbar al City esta noche , al Nottingham Fortest el domingo y esperar que el Liverpool no haga lo propio.

Eli Junior Kroupi, celebrando un gol con el Bournemouth / DPA vía Europa Press

¿Dónde ver el Bournemouth - Manchester City por TV y online?

El partido entre Manchester City y Bournemouth, correspondiente a la jornada 37 de la Premier League, se podrá ver por TV y en directo a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente a través del canal DAZN 1 (M71).

Otra opción alternativa es Movistar Plus+, que retransmitirá el partido a través del canal M+ Liga de Campeones (M60 0115).

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