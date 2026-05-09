Doku responde a Guardiola y mantiene la esperanza del City en la Premier

A principios de semana, Guardiola celebraba el paso adelante de Doku en sus números esta temporada. El belga venía de marcar tres goles y repartir dos asistencias en sus tres últimos partidos y fue el claro héroe del empate del Manchester City ante el Everton (3-3) para rescatar un punto que, por lo menos, mantuvo a su equipo con aspiraciones en la Premier League.

Doku le da mucho al técnico de Santpedor por su uno contra uno, su velocidad, su arrancada y su capacidad para generar peligro en espacios reducidos. Pero Guardiola quería que ese desequilibrio tuviera cada vez más impacto en el marcador y en el trabajo defensivo. Algo que, ahora, está logrando con una suficiencia impresionante. "¡Es gracias al entrenador!", aseguraba de forma irónica el técnico catalán.

Al City y a Guardiola solo les queda la FA Cup (están en la final ante el Chelsea) y no fallar en la Premier League para meter presión a un Arsenal que, si no se deja puntos, será campeón. Y gracias a un estelar Doku, aún hay motivos para creer en un pinchazo gunner. Su partido contra el Brentford fue sensacional, abriendo la lata con un golazo de bandera en el momento clave y volviendo loco a un Kayode que no pudo seguirle el ritmo. Haaland y Marmoush pusieron el definitivo 3-0.

El City saltó al césped del Etihad como un martillo pilón. Cherki lideraba algunos ataques como de costumbre, dejando en evidencia a varios rivales con su talento, y Doku, por el otro costado, aceptó el reto de atacar una y otra vez a Kayode. Rápidamente, Kelleher dejó claro que sería un hueso bien duro de roer bajo palos, salvando los múltiples intentos de un City que se marchó al descanso con el 0-0 y 15 disparos en su contador.

Doku, un dolor de cabeza constante para la defensa del Brentford / EUP

Eso sí, tan cierto es que hicieron méritos para abrir la lata en el primer acto como que también pudieron encajar algún tanto en contra. El Brentford generó peligro jugando en largo gracias a la dominancia física de Igor Thiago, que exigió la mejor versión de Donnarumma bajo palos y obligó a Nunes a exprimir al límite el reglamento para desestabilizar a un Schade que se marchaba solo tras un balón perfecto del brasileño.

En el segundo tiempo, siguió el asedio skyblue, que dio sus frutos cumplida la hora de partido con un disparo bellísimo a la escuadra de un torbellino llamado Doku. El belga, con el golazo, ya suma 8 dianas y 14 pases de gol esta temporada. Ahora quedaba evitar sustos y matar el duelo. Pudo hacerlo Foden en varias ocasiones, pero Kelleher estaba dispuesto a mantener el 1-0 en el marcador.

Doku celebra su gol al Brentford en e Etihad / GARY OAKLEY / EFE

Tuvo que aparecer Haaland, en el 75, para poner el 2-0 con un gol feo, de killer, pero mortal: el noruego hizo bueno un centro de Semenyo que quedó muerto en el área y lo introdujo dentro de la portería bee con un taconazo pragmático, pero muy poco estético.

Un extremo más inteligente

Con el gol cambió el partido y el City, sin renunciar a buscar el tercero para, en caso de empatar al Arsenal en puntos, tener la diferencia de goles a favor, optó por una estrategia un poco más tranquila. Doku, que había revolucionado cada ataque de los suyos, estiró un poco más las posesiones. Otra muestra de su paso adelante a nivel de madurez.

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Y así llegó el definitivo 3-0, obra de Marmoush, tras un gran pase de Haaland. El City estará muy atento a qué sucede este domingo en el London Stadium, donde se enfrentarán West Ham y Arsenal a las 17:30 horas.ede este domingo en el London Stadium, donde se enfrentarán West Ham y Arsenal a las 17:30 horas.