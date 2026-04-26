Doble lesión en el Arsenal antes de enfrentarse al Atlético de Madrid en Champions

Mikel Arteta está intentando aplicar la del “pasado, pisado” en su Arsenal. Aunque el equipo ‘gunner’ ha dejado escapar dos títulos y ha comprometido la Premier League en cuestión de pocas semanas, el técnico vasco no quiere que su equipo se venga abajo e intenta pensar en positivo. El problema es que el día a día le va complicando esta misión.

El Arsenal se juega la temporada en pocas semanas. Tras las decepciones de la Carabao Cup y la FA Cup, el conjunto londinense aún opta a ganar la Liga y la Champions League. Con la victoria ante el Newcastle (1-0), aún dependen de sí mismos pese a la derrota en el Etihad, aunque para ello deben ganar todos los partidos (o confiar en que el equipo de Guardiola se deje puntos) y acabar con una diferencia de goles mayor que el cuadro ‘sky blue’ en caso de empate a puntos.

El Arsenal se juega la temporada en pocas semanas. Tras las decepciones de la Carabao Cup y la FA Cup, el conjunto londinense aún opta a ganar la Liga y la Champions League.

Doble lesión ante el Newcastle

Sea como fuere, la situación está más gris que antes, y lo que podía ser una zona de confort para preparar con calma y descanso la Champions League se ha convertido en una auténtica pesadilla. Sin ir más lejos, la victoria ante los ‘magpies’ le ha costado a Arteta dos jugadores: Kai Havertz y Eberechi Eze, autor del gol del triunfo.

Eberechi Eze celebrando su gol con el Arsenal / EFE

Ambos se marcharon lesionados del Emirates, encendiendo todas las alarmas a escasos días de disputar la ida de semifinales de la Champions League en el Metropolitano, este miércoles a las 21.00 horas.

El primero en caer fue el alemán, quien atraviesa un curso complicado por problemas físicos. Su partido duró apenas 34 minutos, necesitó atención médica y dejó su lugar a Viktor Gyökeres, quien apunta al Metropolitano. Los servicios médicos del Arsenal deberán evaluar el estado del ex del Bayer Leverkusen, que todo apunta a que se perderá, por lo menos, la ida en territorio colchonero.

Después le tocó a Eze. Poco después de empezar la segunda parte, los problemas musculares pusieron fin a su partido. El internacional inglés se tiró al suelo al notar que algo no iba bien y fue sustituido por el brasileño Gabriel Martinelli después de recibir el chequeo de los médicos del club sobre el césped.

En ambos casos tocará esperar a conocer el alcance de la lesión, pero Arteta puede perder a dos piezas importantes de su equipo para visitar el Metropolitano, un estadio siempre complicado. Por su parte, Simeone lamentó la baja del centrocampista Pablo Barrios en la victoria contra el Athletic Club.