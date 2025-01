¡Doble golpe del Manchester City en el mercado!

El Manchester City no piensa tirar esta temporada a las primeras de cambio. Aunque el cuadro 'citizen' haya pasado por un bache tremendo, cayéndose incluso de las posiciones que dan acceso a Europa en la Premier League, nadie tira la toalla. Tampoco desde los despachos, que quieren dar un golpe encima de la mesa en este mercado de fichajes de invierno para reforzar al equipo y darle un espaldarazo.

Hay varios futbolistas que no están al nivel de otras temporada, así que tocan recambios. Y el Manchester City tiene dos nombres clarísimos: Omar Marmoush y Abdukodir Khusanov. Según apunta el periodista de 'The Athletic' David Ornstein, el cuadro 'citizen' ya ha iniciado las negociaciones con el entorno de ambos futbolistas para acometer dos fichajes que le darían un plus más a la plantilla.

El nombre del egipcio, sin duda, ayudaría a paliar la baja de un suplente de lujo para Haaland y, además, daría competencia en los extremos, ya que puede jugar en las tres posiciones de ataque. Marmoush es la gran sensación en la Bundesliga, siendo el Pichichi destacado del campeonato y con unos números de extraterrestre: 18 goles y 12 asistencias en los 24 partidos disputados hasta la fecha en todas las competiciones. Una auténtica burrada que el Manchester City quiere firmar como sea.

Una salida anunciada de Frankfurt

El egipcio ha dejado claro que está encantado en el Eintracht de Frankfurt, que le ha permitido destacar como delantero después de pasar con más pena que gloria por equipos como el Wolfsburgo. Sin embargo, a sus 25 años y con un valor de mercado de 60 millones de euros según Transfermarkt, sabe que es el momento de cambiar de aires. Ahora o, posiblemente, nunca.

Desde Alemania apuntan que el Manchester City le ofrecería un contrato hasta junio del 2030 a la espera de empezar las negociaciones con el Eintracht para llegar a un acuerdo por el traspaso. Apunta a venta millonaria del club de Frankfurt.

El otro nombre en cuestión es Abdukodir Khusanov, joven central del Lens que lo ha jugado casi todo en la Ligue 1 a sus apenas 20 años. El uzbeko llegaría a Manchester para paliar las numerosas bajas que ha tenido el cuadro 'citizen' en el eje de la zaga durante esta temporada por las continuas lesiones.