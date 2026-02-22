¡Doble episodio racista en la Premier! Fofana y Hannibal denuncian insultos: "Deberían meterte en un zoo"

El racismo en el mundo del fútbol sigue sin ser erradicado. En una semana en la que el foco recae sobre el episodio Vinicius-Prestianni, la Premier League volvió a vivir una jornada lamentable con insultos racistas para dos futbolistas tras el empate a uno entre Chelsea y Burnley

El primero en denunciarlo fue el jugador del conjunto visitante Hannibal Mejbri, que recibió mensajes de todo tipo escondidos bajo el anonimato de las redes sociales tras recibir una falta por la que el rival Wesley Fofana -también insultado- fue expulsado. "Todos en el Burnley FC estamos disgustados por el abuso racista online dirigido a Hannibal tras el partido de la Premier League", expuso el Burnley en un comunicado.

"No hay lugar para esto en nuestra sociedad y lo condenamos totalmente. El Club sigue siendo inequívoco en su postura: tenemos una tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación. El Club ha denunciado la publicación ante Meta, la matriz de Instagram, y espera un fuerte apoyo de ellos junto con la Premier League y la Policía, y trabajará para garantizar que el individuo responsable sea identificado e investigado", concluye el texto emitido por los 'Clarets'.

El propio Hannibal no quiso callarse y enseñó públicamente algunos de los mensajes recibidos por parte de los usuarios de Instagram, que le mandaron mensajes con emoticonos de monos. "Estamos en 2026 y aún hay gente así. Educaos y educad a vuestros hijos, por favor", sentenció el jugador tunecino.

El Burnley pidió el apoyo de la Premier League y lo recibió casi instantáneamente con otro comunicado contundente: "Nos unimos aL Burnley para condenar enérgicamente el aberrante abuso racista dirigido a Hannibal y hemos ofrecido todo nuestro apoyo al jugador y al club. El fútbol es para todos y no hay lugar para el abuso discriminatorio en nuestro juego ni en ningún lugar de la sociedad. Cualquier persona identificada y declarada culpable de discriminación se enfrentará a las consecuencias más severas posibles, incluyendo su expulsión de los clubes y el procesamiento legal. Animamos a los aficionados a denunciar los abusos tanto en los estadios como online".

Fofana también denuncia insultos racistas

Ya grave de por sí, el capítulo racista empeoró cuando unos minutos más tarde el propio Fofana, futbolista del Chelsea expulsado tras una falta sobre el mencionado Hannibal Mejbri, denunció más comentarios racistas. "Deberías estar en un zoo después de esa tarjeta roja. Eres un idiota", ese fue el mensaje que el jugador 'blue' expuso en sus redes sociales para denunciar públicamente los insultos recibidos.

No fue el único improperio que recibió el defensor francés, que también mostró otras capturas de pantalla con usuarios que parecen ser aficionados del Chelsea llamándole mono y culpándole de que el equipo londinense hubiese empatado ante el Burnley: "Nos has hecho empatar contra el Burnley, hijo de puta. Que te jodan con tu roja, trozo de mierda (y emojis de monos)".

El mensaje racista que Fofana denunció públicamente / RRSS

"Es 2026 y sigue pasando lo mismo, no cambia nada. Esta gente nunca recibe un castigo. Haces grandes campañas contra el racismo, pero no sirven realmente para nada", sentenció Fofana.