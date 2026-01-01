Un divorcio abrupto: Maresca rompe con el Chelsea enfrentado con la directiva

Pues empieza movidito el 2026: con un terremoto en uno de los banquillos del 'Big Six'. El Chelsea y Enzo Maresca acordaron rescindir con efecto inmediato el contrato que les unía hasta el 30 de junio de 2029. Una decisión, no obstante, tomada por un técnico italiano que llevaba semanas confrontado con una parte de la cúpula 'blue'.

El anuncio llega el primer día del año, 48 horas después de que los londinenses empataran contra el Bournemouth y no lograran poner fin a una negativa dinámica de resultados. Tras un plétorico inicio, los 'blues' están lejísimos de un liderato que ocupa el Arsenal: 15 son los puntos que les separan de los de Mikel Arteta.

Ni un visionario lo hubiese visto venir. Hace menos de seis meses, el Chelsea festejaba por todo lo alto su triunfo en el Mundial de Clubes. Se convirtió en el primer campeón en novedoso torneo tras vencer al todopoderoso París Saint-Germain en la gran final. Maresca, por cierto, le ganó a Luis Enrique la partida en la pizarra.

Un título que formaría en las vitrinas de Stamford Bridge junto a la Conference League conquistada en Polonia ante el Real Betis. Parecía, pues, que en el centro de Londres reinaba la calma y la estabilidad con el italiano al mando.

Histórico

Sin embargo, algo se rompió. Tras un fulgurante inicio de temporada, en el que el equipo llegó a estar en el top 3 de la Premier y venció con autoridad al Barça en Stamford Bridge, el Chelsea entró en una racha negativa y comenzó a perder puestos en la tabla, hasta alejarse de manera notable del liderato.

Enzo Maresca, en el partido de Champions ante la Atalanta / Associated Press/LaPresse / LAP

Tres partidos consecutivos sin conocer el triunfo en la competición doméstica y unas desavenencias entre entrenador y entidad que irían deteriorando su vínculo. Así pues, Maresca abandona el Chelsea tras 18 meses en el cargo, habiendo dirigido 92 partidos entre todas las competiciones (55 victorias, 16 empates y 21 derrotas). Se marcha, además, haciendo historia: es el primer entrenador en la historia de la Premier League en abandonar su club el día de Año Nuevo, según 'Opta'.

Desavenencias

Ben Jacobs, de 'GiveMeSport, ofrece más detalles sobre el divorcio entre ambas partes. Y es que, por lo visto, uno de los principales problemas era entre Maresca y el departamento médico del Chelsea.

El club insiste en que las decisiones sobre la carga de trabajo y el bienestar de los jugadores deben ser autónomas del entrenador, mientras que el italiano sentía una falta de protección y una interferencia que le llevaba a tener problemas críticos con la propiedad.

Maresca no acudió a la rueda de prensa tras el empate ante los 'cherries' y, pese a que en un inicio se dijo que estaba enfermo, la realidad es que no quería hablar mientras evaluaba su futuro. Que hubiese mantido alguna que otra conversación con el Manchester City, asimismo, cogió por sorpresa a una directiva que consideró que estaba distraído.

Breve despedida

No se explayó el Chelsea en su comunicado para anunciar el cese del técnico italiano y agradecer su labor en el club: "Durante su etapa en el club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución.

Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada.

Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro".

Rosenior, en la pole

El Chelsea no cambiará ni mucho menos su modelo de gestión y, por tanto, el candidato ideal para suceder al italiano no es otro que, Liam Rosenior, preparador de RC Strasburg, club propiedad de BlueCo.