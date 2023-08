Disasi, al Chelsea: 800 ‘kilos’ de gasto en los ‘blues’

Es el 21º fichaje desde que Boehly está al mando del equipo 611 millones de euros fue el gasto de la decepción en la pasada campaña; este curso ya llevan 184

El proyecto del Chelsea no está cimentado en otra cosa que no sean los fichajes. Los presidentes de los grandes clubes tiemblan cuando Todd Boehly saca la chequera, conscientes de la inflada de mercado que está generando sus grandes inversiones. Pero al propietario de los ‘blues’, novel en el mundo del fúbtol inglés, poco le importa.

Sus inversiones siguen cayendo y ayer se confirmó otra más. Axel Disasi, central del Mónaco, llega a Londres tras el pago de 45 millones de euros, lo que eleva la suma global a casi 800 ‘kilos’ desde que Boehly asumió los mandos.

La temporada pasada fue donde se inició el despilfarro, al menos hasta ahora. Porque los 611 millones de euros invertidos en las ventanas de transferencias no sirvieron para nada más que una décima posición en Premier. Enzo Fernández, Mudryk, Fofana, Cucurella, Sterling... todos por arriba de los 50 ‘kilos’ -incluso más de 100 en el caso de Enzo-, pero las prestaciones no se vieron.

Boehly redobló la apuesta para este curso, confirmando la llegada de Nkunku, Nico Jackson o Ángelo, todos jóvenes con proyección, y le confió el volante del proyecto a Mauricio Pochettino. El argentino será el encargado de darle sentido al gasto extremo del club.