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PREMIER LEAGUE
Arsenal-Newcastle, en directo: jornada de la Premier League, hoy en vivo
Sigue en directo el partido entre el Arsenal y el Newcastle, correspondiente a la jornada 34 de la Premier League
David Raurell
El Arsenal intentará recuperar el liderato a costa de un Newcastle que encadena tres derrotas seguidas.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
MIN 1
¡Arranca el partido!
Ya rueda el balón en Londres
¡Impresiona!
Los aficionados 'gunners' entonan el North London Forever justo antes que arranque el encuentro.
Ojo con la artillería que se ha guardado Eddie Howe en el banquillo para el segundo tiempo:
Elanga, Trippier, Woltemade, Barnes, Lewis Hall y Murphy. Casi nada.
Como no podía ser de otra manera, el Emirates Stadium presenta una gran entrada para vivir este partidazo entre Arsenal y Newcastle United.
Los 22 protagonistas ya se encuentran en el túnel de vestuarios a punto para saltar al césped.
Recuerden que el Arsenal está en una situación límite en Liga. Tras caer en el Etihad Stadium, el City de Guardiola ha recuperado el liderato tras recortar varios puntos en las últimas jornadas.
Además, los de Arteta no pueden olvidarse de la Champions, competición en la que están clasificados para las semifinales. Los 'gunners' disputarán su primer partido en el Metropolitano el próximo miércoles.
Confirmada también la alineación del Newcastle
Eddie Howe apuesta por los siguientes futbolistas:
Nick Pope; Lewis Miley, Thiaw, Botman, Burn; Tonali, Guimaraes, Jacob Ramsey; Murphy, Osula, Willock
Los once elegidos por Arteta
El Arsenal sale de inicio con:
David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapié; Zubimendi, Rice, Odegaard; Madueke, Havertz, Eze
Así está ahora mismo la clasificación
1- Manchester City: 70 pts, 33 PJ (+37 DG)
2- Arsenal: 70 pts, 33 PJ (+37 DG)
¡Sean bienvenidos al Emirates Stadium!
¡Muy buenas tardes!
En apenas 30 minutos arrancará el encuentro entre Arsenal y Newcastle de la Premier League.
Los de Mikel Arteta no se dan por vencidos y quieren continuar metiendo presión al City en la lucha por el título.
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