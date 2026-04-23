Arsenal-Newcastle, en directo: jornada de la Premier League, hoy en vivo

El Arsenal intentará recuperar el liderato a costa de un Newcastle que encadena tres derrotas seguidas.

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MIN 1 ¡Arranca el partido! Ya rueda el balón en Londres

¡Impresiona! Los aficionados 'gunners' entonan el North London Forever justo antes que arranque el encuentro.

Ojo con la artillería que se ha guardado Eddie Howe en el banquillo para el segundo tiempo: Elanga, Trippier, Woltemade, Barnes, Lewis Hall y Murphy. Casi nada.

Como no podía ser de otra manera, el Emirates Stadium presenta una gran entrada para vivir este partidazo entre Arsenal y Newcastle United. Los 22 protagonistas ya se encuentran en el túnel de vestuarios a punto para saltar al césped.

Recuerden que el Arsenal está en una situación límite en Liga. Tras caer en el Etihad Stadium, el City de Guardiola ha recuperado el liderato tras recortar varios puntos en las últimas jornadas. Además, los de Arteta no pueden olvidarse de la Champions, competición en la que están clasificados para las semifinales. Los 'gunners' disputarán su primer partido en el Metropolitano el próximo miércoles.

Confirmada también la alineación del Newcastle Eddie Howe apuesta por los siguientes futbolistas: Nick Pope; Lewis Miley, Thiaw, Botman, Burn; Tonali, Guimaraes, Jacob Ramsey; Murphy, Osula, Willock

Los once elegidos por Arteta El Arsenal sale de inicio con: David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapié; Zubimendi, Rice, Odegaard; Madueke, Havertz, Eze

Así está ahora mismo la clasificación 1- Manchester City: 70 pts, 33 PJ (+37 DG) 2- Arsenal: 70 pts, 33 PJ (+37 DG)