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PREMIER LEAGUE

Arsenal-Newcastle, en directo: jornada de la Premier League, hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre el Arsenal y el Newcastle, correspondiente a la jornada 34 de la Premier League

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal / EFE

David Raurell

El Arsenal intentará recuperar el liderato a costa de un Newcastle que encadena tres derrotas seguidas.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

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