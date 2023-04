Chelsea: el dinero no da la felicidad

El Chelsea se ha gastado esta temporada más de 600 millones en fichajes pero está prácticamente fuera de todas las competiciones Cuatro entrenadores, cuatro planes y ningún proyecto deportivo encima de la mesa

El Chelsea se fue del Santiago Bernabéu con dos mensajes más que claros. El primero es que tiene la eliminatoria muy cuesta arriba y, salvo milagro, quedara apeado de la Champions League en cuartos de final. Y el segundo es que para estar con los 'grandes', se necesita algo más que un espaldarazo financiero en forma de 600 millones de euros en fichajes. Sin proyecto no hay paraíso y el propietario del Chelsea parece haberse olvidado de esa norma no escrita.

A 13 de abril, el conjunto londinense está muy cerca de quedarse sin nada que jugar de aquí a final de temporada. Casi fuera de la Champions, sin opciones de entrar en la próxima edición en la Premier y fuera de toda competición copera. Esa es la realidad del Chelsea de los más de 600 'kilos' en fichajes. De nada sirvió el dinero ante el Madrid.

El proyecto por encima de los fichajes

El Real Madrid pasó por encima del conjunto 'blue' cuándo y cómo quiso, llevando los tiempos del partido desde el primer minuto ante un rival inocente arriba y cuyo argumento no fue otro que tratar de salir vivo del Bernabéu. Cuando ese es tu argumento en el templo blanco, normalmente acabas yéndote de vacío.

Joao Félix y Sterling apenas aparecieron, Lampard decidió 'cargarse' a Havertz y Mudryk, y la retaguardia y el centro del campo se vieron desbordados. No parecieron ser un equipo, sino un conjunto de jugadores sin sinergias entre ellos. Es lo que tiene también la llegada de un nuevo técnico como Frank Lampard, que llega para hacer lo que pueda en este tramo final de temporada.

El resultado y las sensaciones fueron las que fueron y explican la premisa que Todd Boehly parece no haber entendido: por mucho que fiches, sin proyecto ni idea de juego es muy complicado competir. La información que apareció en 'Twitter' que explicaba que los cuatro últimos partidos de Kanté habían sido con cuatro entrenadores distintos es una evidencia tremenda.

Una ola de ceses que explican los malos resultados

Todd Boehly cesó a Thomas Tuchel por sus discrepancias en cuanto a la política de fichajes cuando el Chelsea no había empezado bien la temporada, pero apenas se había iniciado; optó por quitarle al Brighton a Potter e iniciar un nuevo proyecto, pero ni media temporada le ha dado; y ahora han llegado Bruno Saltor, apenas un partido, y Frank Lampard, que llega porque ningún entrenador 'top' quiere coger el mando en abril.

Así, el Chelsea se ha encontrado esta temporada con fichajes por valor de 600 millones de euros que no se han podido acoplar a un plan y a un capitán de barco porque el líder en el banquillo no ha existido. Sin entrenador consolidado y sin idea de juego, el conjunto 'blue' se ha estrellado en todas las competiciones y cerca está de quedarse la próxima temporada sin Europa directamente. El dinero, al final, no lo es todo.