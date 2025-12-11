No diga Haaland, diga gol

Si alguien puede adueñarse de la mítica frase "no diga Kempes, diga gol", que describía el olfato goleador de la leyenda argentina, ese es Erling Braut Haaland. Hace poco más de un mes, Pep Guardiola elogió al delantero noruego en la previa del partido de Champions League contra el Borussia Dortmund con un halago especial: “Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano; su influencia en el juego es enorme”, declaró el técnico catalán. Evidentemente, el noruego fue preguntado sobre ello al día siguiente. Su respuesta no defraudó: “Estoy lejos de ellos… Nadie puede acercarse. Soy Erling y eso nunca cambiará”, señaló.

Lo cierto es que tiene razón en una cosa: siempre será Erling, un goleador insaciable. Donde no estuvo tan acertado fue en decir que está lejos de ellos, al menos en la Champions League. El delantero del Manchester City volvió a marcar en un escenario tan exigente como el Santiago Bernabéu. Desde los once metros, engañó a Thibaut Courtois y puso el definitivo 1-2 para remontar el tanto inicial de Rodrygo. Otro gol para un futbolista que ya suma 55 en la competición.

55 goles en 54 partidos de Champions

Los datos son extraordinarios: 51 goles en 50 titularidades en la Champions. En total, 55 tantos en 54 encuentros. Sin contar asistencias, el noruego promedia más de un gol por partido en la máxima competición continental. Y esto pese a que Pep Guardiola lo sustituyó en el Santiago Bernabéu en el minuto 70. Quién sabe si podría haber mejorado aún más ese registro excepcional.

Erling Haaland marcó el 1-2 en el Santiago Bernabéu / Champions League

Además, con solo 25 años ya figura entre los diez máximos goleadores de la historia del torneo y parece cuestión de tiempo que ascienda hasta la séptima posición: tiene a tiro los 56 goles de Ruud van Nistelrooy (73 partidos) y los 57 de Thomas Müller (163 partidos).

A este ritmo, superará a Cristiano y Messi

El máximo goleador histórico es Cristiano Ronaldo con 140 tantos, y Leo Messi ocupa el segundo puesto con 129. Son cifras impresionantes, aunque obtenidas en muchos más encuentros. El portugués necesitó 183 partidos (0,76 goles por encuentro) y el argentino, 163 (0,79 tantos por partido). Es decir, el noruego, que mejora claramente estos promedios, podría superarlos si mantiene este ritmo extraordinario.

Haaland reduce la diferencia con Mbappé en la carrera por ser el máximo goleador de la Champions / EFE

Dejando las suposiciones de lado, lo que está logrando Haaland a sus 25 años es impresionante. Esta temporada ya suma 21 goles en 21 partidos. Y los que quedan. Guardiola sabe que debe potenciar, y así lo está haciendo. a quien es desde hace tiempo un futbolista generacional.