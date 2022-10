Diego Costa sorprende eligiendo a la mejor afición que ha tenido

El hispanobrasileño reconoció que la hinchada del Chelsea es la mejor de su carrera profesional "He estado en muchos equipos con grandes aficiones, pero aquí es donde más me han apoyado", apuntó el de Lagarto

Diego Costa, jugador del Wolverhampton Wanderers, aseguró que la afición del Chelsea, con la que pasó tres temporadas, "es la mejor" de su carrera deportiva.

El delantero brasileño, que estuvo tres temporadas en el Chelsea antes de irse al Atlético de Madrid, habló para los periodistas presentes en Stamford Bridge después de disputar sus primeros minutos con la camiseta del Wolves.

El brasileño recibió una calurosa bienvenida por la que fue su afición, recordando su etapa en el club, en la que ganó dos Premier League, una Copa de la Liga y marcó más de 50 goles.

"La gente aquí es espectacular. Creo que son los mejores aficionados que he vivido. He estado en muchos equipos con grandes aficiones, pero aquí es donde más me han apoyado. Tienen algo diferente".

"No me esperaba lo de hoy, pero por otra parte sí me lo esperaba, porque siempre me han dado mucho amor. Me gustaría agradecérselo".

Costa disputó 60 minutos en la derrota de su equipo por 3-0 contra el Chelsea. "Ha sido un día muy especial, volver a Stamford Bridge y jugar contra el Chelsea. Sabíamos que iba a ser muy difícil", apuntó Costa.

"Aquí fui muy feliz, ganamos la Premier League dos veces y una copa. Cuando te vas te das cuenta de lo feliz que has sido. Tengo muy buenos recuerdos de esto".