El 'Dibu' Martínez rompe su maldición y ya tiene nuevo equipo

Después de muchos rumores en torno a su figura y del interés de una gran cantidad de clubes que no llegaban nunca a cerrar su incorporación, Emiliano Damián 'el Dibu' Martínez ha logrado lo que parecía imposible: salir del Aston Villa de Unai Emery. Eso sí, el guardameta argentino no abandonará la Premier League, aun cuando parecía lo más probable al principio de mercado.

Pese a ser uno de los grandes porteros del momento y haberse proclamado bicampeón de América y campeón del mundo, así como haber logrado los mayores premios individuales como The Best o el Trofeo Yashin, el jugador parecía condenado a seguir en el equipo de Birmingham. Incluso, la temporada pasada llegó a despedirse de su afición dando por hecho que su traspaso se consumaría, aunque al final no se marchó de Villa Park y se proclamó campeón de la Europa League en el curso 25/26.

Un verano muy movido con la Juve de por medio

Después de haber brillado una vez más en una competición internacional con la Selección de Argentina, erigiéndose como el gran héroe de la final ante España pese a no haber podido evitar la derrota en la prórroga, el 'Dibu' parecía cerca de poner rumbo a la Juventus de Turín. No obstante, el movimiento comenzó a complicarse tras unas declaraciones de Damián Vidagany, directivo del Aston Villa. "Martínez se quedará con nosotros, no tenemos intención de dejarlo marchar este verano. El equipo necesita su dedicación y amplia experiencia. Es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada", comentó el trabajador del club.

Así, su posible fichaje por la 'Vecchia Signora' se fue complicando, llegando a colapsar completamente hace pocas semanas, por lo que parecía que otra vez iba a suceder lo mismo. Sin embargo, todo cambió con el interés del Chelsea de Xabi Alonso, puesto que los 'blues' decidieron reforzar la posición ante las pocas garantías que viene demostrando Robert Sánchez en los últimos tiempos.

Dibu Martínez, uno de los guardametas más carismáticos del mundo / EFE

De esta manera, el reputado periodista Fabrizio Romano ha confirmado, utilizando su característico 'Here We Go', que el Chelsea ya ha alcanzado un acuerdo verbal para su fichaje, ya que el futbolista habría dado luz verde para un contrato hasta 2028 el miércoles y los clubes habrían llegado a un entente este jueves. El precio del movimiento será de algo menos de 9 millones de euros, mientras que 'el Dibu' ya está en Londres para pasar la revisión médica, de cara a que se pueda oficializar, esta vez sí, su salida.