Dibu Martínez, un dolor de cabeza para Unai Emery

"Marco Bizot. Marco Bizot. Marco Bizot". Como Pedro negando tres veces a Jesús en la Biblia, Unai Emery eligió no mencionar al que fuera su portero desde que asumiera en octubre de 2022 con el Aston Villa: Emiliano 'Dibu' Martínez.

El argentino tenía ya muy adelantadas las negociaciones con el Manchester United y, por ello, se quedó fuera de la convocatoria en la más reciente derrota 'villana' ante el Crystal Palace (0-3). El técnico de Hondarribia fue consultado por la decisión en zona mixta, y eligió enfocarse en Bizot, el nuevo guardameta titular, en lugar de mencionar a un Emi que, finalmente, no pondrá rumbo a Old Trafford -ni a Turquía, que había emergido como posible vía de escape-.

Todo estaba preparado para anunciar su incorporación a los 'red devils', que en las últimas horas tomaron un rumbo distinto en cuanto a sus prioridades en la portería. La falta de garantías con Onana y Bayindir obligó al equipo de Rúben Amorim a buscar un portero en el mercado, pero el elegido es Senne Lammes, del Royal Antwerp.

TURQUÍA, PUERTA CERRADA

Con la puerta de Manchester cerrada, el Galatasaray emergía como posible vía de escape para su futuro. Los turcos, sin embargo, vieron rechazada su oferta por el portero argentino, y terminaron decantándose por la opción de Ugurcan Cakir, guardameta del Trabzonspor, a cambio de 9,5 millones de euros.

Mientras tanto, Emiliano Martínez puso rumbo a Argentina para concentrarse con la Albiceleste en la doble fecha de eliminatorias mundialistas ante Venezuela y Ecuador. Ni el United, ni el Villa, ni el entorno del jugador quisieron realizar comentarios sobre las negociaciones frustradas.

Lo que parecía un movimiento de última hora terminó convertido en una oportunidad perdida para el arquero argentino, que deberá volver a competir por la titularidad en el Villa con la incertidumbre sobre su futuro todavía latente.

Además, la situación se genera el día del cumpleaños 33 del portero. El propio club 'villano' lo felicitó en sus redes sociales, generando distintos comentarios respecto a la actualidad que vive y su casi obligación a quedarse en plantilla a las órdenes de un Emery que, por ahora, solo tiene a Marco Bizot en mente.