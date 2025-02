El diagnóstico de Guardiola sobre las bajas del City

La Premier League está imposible (a 16 puntos del líder, el Liverpool). La continuidad en Champions pende de un hilo (tienen que ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu). La EFL Cup dejó de ser una opción al caer 2-1 contra el Tottenham en los octavos. Lo único que da un respiro al Manchester City de Pep Guardiola es la FA Cup, donde están clasificados a octavos tras superar con ciertas dificultades al Leyton Orient (1-2). Si la situación en el Etihad es peliaguda, las lesiones y el calendario se han empeñado en subirle un poco más la dificultad al asunto.

Cuando el City sonríe es porque un disgusto más grande está cerca de llegar a Manchester. Esta está siendo la tónica del cuadro skyblue esta campaña. La derrota en el descuento contra el Real Madrid en la ida del play-off de la Champions League dejó muy tocado al equipo de Pep, prácticamente hecho añicos. Ahora, tendrá que recoger esos pedazos en tiempo récord para presentarse el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu de una pieza y pelear de tú a tú para estar en los octavos de la competición reina.

Sin embargo, antes deberán medirse a un rival directo en Inglaterra en la pelea por puestos europeos y que tiene a uno de los delanteros más letales del mundo, el Newcastle de Alexander Isak, en el Etihad (sábado, 16:00 horas). Guardiola, en rueda de prensa, asumió que su equipo no atraviesa un buen momento, ni deportivo ni animico, y desveló la situación actual de sus lesionados, que no son pocos.

Así están los lesionados del City

"Las horas posteriores y el día posterior a una derrota así (la del Madrid) cuesta, pero al día siguiente ya estamos mejor. Hoy estamos mejor que ayer, y mañana estaremos mejor que hoy", explicó un Pep ligeramente optimista. Sobre la situación de su central, Manuel Akanji, lesionado recientemente, fue menos entusiasta. "Tiene una operación el sábado y luego estará entre ocho y diez semanas de baja. Se rompió el aductor. Su cuerpo ha dicho basta", desveló el de Santpedor.

El defensor del Manchester City Manuel Akanji se lesionó ante el Madrid / EFE

La batería de malas noticias siguió con el estado físico de Jack Grealish. "No está tan mal como Akanji, pero no creo que esté listo para mañana", señaló. Otra baja más confirmada para hacer frente al Newcastle, sexto clasificado de la Premier con los mismos puntos que el Manchester City (41), que ocupa la quinta plaza, y que se puede sumar a la de Nico González.

Jack Grealish se lesionó en la ida contra el Real Madrid / Associated Press/LaPresse. LAP

Guardiola no dudó en defender al centrocampista, que se lesionó en su debut, y dejó en el aire su presencia el sábado. "No fue un inicio difícil, se lesionó. Un inicio difícil sería haber jugado mal, ese no fue el caso. Pero claro, fue un contratiempo. Llegó con ilusión y tenía dolores, no estaba para jugar contra el Madrid. Como Grealish, en las próximas horas veremos como está", afirmó.

Nico, lesionado en su debut / Twitter

Finalmente, el catalán valoró la situación del cuadro magpie. "Siempre ha sido un equipo difícil, sobre todo desde la llegada de Howe. Están en un buen momento, son muy rápidos… sabemos que han dado un paso adelante y nosotros hemos dado un paso atrás", apuntó el catalán. "Un buen resultado nos gustaría de cara a los próximos partidos", finalizó. ¿Lograrán imponerse al Newcastle para llegar al Bernabéu con la moral bien alta?