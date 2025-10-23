Así es un día en la vida de Erling Haaland en Manchester: La compra del día, cocina y entrenos

La temporada de Erling Haaland puede hacerle volver a las quinielas para el Balón de Oro el año que viene. Con el gol frente al Villarreal en Champions de esta semana, el noruego suma ya 12 partidos seguidos marcando y esta temporada acumula ya 18 goles, contando los anotados durante el Mundial de Clubes de la FIFA en verano. Más allá de su talento sobre el césped, el 'vikingo' ha arrancado su aventura 'youtuber' y se ha animado a enseñar al mundo cómo es un día en la vida de uno de los mejores delanteros del mundo.

El documento empieza con Haaland dando la bienvenida desde la entrada a las 8 de la mañana, ya completamente preparado para arrancar el día y preparándose un café y revelando que para él es un "superalimento", igual que la leche. Mientras se prepara el desayuno reconoce que se considera "un buen chef", aunque delega en Isabel, su pareja, la verdadera respuesta: "Vivo solo desde los 16 así que ya tuve que cocinar en Noruega", asegura.

Haaland con el fisiterapeuta del City, Mario, y su pareja, Isabel. / YT

Sobre su chica, Haaland indica que la conoció porque ella jugaba en la misma academia juvenil de Byrne, en su país, concretamente como extremo izquierda. Una confesión interesante que hace Isabel es que antes de conocer a Erling se interesó por el mejor amigo del futbolista, aunque al final cambió de parecer y ahora comparten un hijo.

Después de comer tiene sesión con el fisio del City, el italiano Mario Pafundi, que va personalmente a su casa y le ayuda en la activación del cuerpo del noruego antes antes de los entrenos o partidos: "Tengo una elasticidad natural que me ayuda a meter según que tipo de goles", comenta en referencia a uno que anotó ante el Borussia Dortmund en Champions en 2022.

El jugador del City suele ir a comprar leche y carne a gente local antes de entrenar. / YT

La vida en Manchester es tan gris que tras los estiramientos matutinos el delantero se expone a luz roja, una frecuencia que estimula la producción de energía celular, reduce la inflamación e incluso mejora el estado de ánimo. Tanto es así que hasta comenta que "no es amante de la lluvia pero el tiempo en Manchester es bastante bueno", aunque reconoce que seguramente piensa así porque es noruego y está más acostumbrado al frío y la nieve.

Antes de llegar al entreno con el equipo, Haaland para a comprar en una granja que está de camino a las 'facilities' citizens sobre las 11 de la mañana, donde se hace con leche o carne de buena calidad y producción local. Una vez en la ciudad deportiva, "irá un poco más al fisio, comerá un poco e irá un rato al gimnasio" antes de empezar con el entreno en equipo.

De regreso a casa se pone a cocinar lo que ha comprado previamente y demuestra sus dotes con los fogones: "La cocina es algo importante en mi vida. He preparado mucha carne en mi vida y no es por ser arrogante, pero para ello tienes que sentirla, tocarla", comenta antes de preparar la carne con patatas. "Creo que él es mejor con la carne y el pescado, yo soy mejor con el pollo", indica su chica, aunque piensa que ella cocina mejor.

Antes de comer, sin embargo, se mete en una tina en el exterior para mejorar la recuperación muscular con agua congelada: "Tiene muchos beneficios, como mejorar la circulación y es bueno para la mente porque consigues hacer algo que realmente no quieres hacer", indica el ariete.

Haaland se somete a baños helados prácticamente cada día. / YT

"Come muchísimo", indica Isabel a la hora de cenar, algo que puede considerarse normal en una persona de 1,95 metros que se dedica al deporte profesional: "Le gustan los kebabs, los buenos tacos de carne", asegura. El vídeo termina en la cena, por lo que no sabemos si alarga mucho más la jornada y mira series como muchas personas antes de irse a dormir, aunque es poco probable dada la hora temprana a la que le suena la alarma, antes de las 8 de la mañana. Una vida sencilla para un jugador que promete ser de época.