El día más triste para el Tottenham: adiós a Son y otra de sus estrellas, 'KO'

El Tottenham vive una de las peores pretemporadas de su historia reciente. Tras el anuncio esta misma semana de Heung-min Son de abandonar el club de manera inmediata, Thomas Frank, el nuevo entrenador de los 'Spurs', tiene que lidiar ahora con la más que posible grave lesión de James Madison durante el amistoso de este domingo ante el Newcastle United en Seúl (1-1).

Fue un día muy emotivo para Son. Adiós al club de su vida delante de la afición 'Spur' en su país natal, Corea del Sur. Las lágrimas del coreano y los aplausos desde la grada, que le despedían como un héroe y como la leyenda que es, fue el momento más bonito de todo el encuentro. Ambos equipos pararon el partido en el minuto 65 para hacerle el pasillo y darle su merecido homenaje. En su lugar entró el nuevo fichaje del club, Mohammed Kudus, algo que ejemplifica el relevo en el club.

Aun así, no todo fueron buenas noticias. En el minuto 83, James Maddison sufrió una lesión tras una disputa del balón que no pinta nada bien. El inglés notó inmediatamente el daño en su rodilla y se tiró al suelo con las manos en la cabeza. Llamó a las asistencias y a la camilla. Por ahora no hay comunicado oficial del club, pero se teme una lesión grave.

Maddison, retirado en camilla en Seúl / X

Con estas dos bajas tan importantes, el Tottenham se podría plantear acudir de nuevo al mercado. El club de Londres tiene un nuevo amistoso el próximo día 7, y arranca su temporada con la Supercopa de Europa el 13 de agosto ante el PSG en Italia.

Por su parte, todo parece indicar que Son fichará por Los Angeles FC de la Major League Soccer en las próximas horas, y se podría unir a la disciplina del club ya este mismo verano. En el LAFC, el coreano se reencontrará con su excompañero y capitán en el Tottenham, Hugo Lloris.