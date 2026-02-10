El día en el que el Kun Agüero pudo cambiar la historia de la Premier League

Sergio 'el Kun' Agüero soltó un 'bombazo' en una charla informal a través del canal 'La Agusneta', propiedad de un streamer argentino. "Estuve a punto de ir al Chelsea en el 2017", reveló la leyenda del City en un vivo de 'Kick'. El argentino saca a la luz su fichaje frustrado por 'los Blues' en la temporada 17/18 que podría haber cambiado la historia de la Premier League.

La Premier League del 17/18 fue conquistada por el Manchester City con 100 puntos, 19 por encima de su máximo rival, el Manchester United. 'El Kun' contribuyó con 21 goles para ganar el título, colocándose como tercer máximo goleador de la liga, por debajo de Harry Kane y Mohamed Salah. En la anterior temporada 16/17, la cual ganó el Chelsea, 'el Kun' anotó 20 goles y el City acabó tercero en la tabla.

Según Agüero, Antonio Conte, entrenador del Chelsea en el momento, quería ficharlo para el club inglés y formar la delantera Hazard-Agüero, ya que Diego Costa quería abandonar el club. Ese mismo año, Costa dejó el Chelsea por 60 millones y volvió a la capital española para jugar en las filas del Atlético de Madrid, dirigidas por 'el Cholo' Simeone.

El intento de fichaje del 'Kun' no prosigió y el sustituto de Costa acaba siendo Álvaro Morata, procedente del Real Madrid, quién anotó 11 'tantos' en el transcurso de la liga. Sin embargo, los goles de Morata no sirvieron para clasificar a su equipo para la Champions League. Los 'blues' acabaron quintos en la Premier League y nunca sabremos qué hubiera pasado si la conexión Hazard-Agüero se hubiese formado, pero seguro que habría dado mucho de lo que hablar.

Agüero, finalmente, acabó fichando años después por el F.C. Barcelona en la temporada 21/22 sin coste, pero un episodio de arritmia cardíaca ventricular grave, en un encuentro contra el Deportivo Alavés, lo dejó fuera de los terrenos de juego, obligándolo a retirarse antes de finalizar la temporada.

Sin duda, el tridente Hazard - Agüero - Pedro habría sido un auténtico 'dolor de muelas', pero como tantos rumores de fichajes, este también quedará como anécdota.