El día que Kolasinac salvó a Özil de dos asaltantes armados a puñetazo limpio: "Notamos que tenían una pistola"

Julio de 2019, Childs Hill, Londres. Dos ladrones armados asaltan a Mesut Özil para robarle su coche, un Mercedes Clase G valorado en 120.000 euros, a plena luz del día. Un botín 'fácil', rápido y limpio, ya que el jugador viajaba con su familia y lo último que iba a hacer era poner en riesgo su integridad física. Hasta que apareció Sead Kolasinac, compañero del exjugador del Real Madrid en el Arsenal y un actor completamente inesperado para los asaltantes. La historia dio la vuelta al mundo.

El internacional bosnio, conocido por su contundencia dentro del campo, dejó bien claro que fuera de él puede ser aún más duro si la situación lo requiere. No le intimidaron los pasamontañas, tampoco que le superaran en número ni los cuchillos. Kolasinac no dudó ni un segundo en bajarse del coche y ahuyentar a los asaltantes a puñetazo limpio para proteger a Özil y a su familia.

Streets will never forget when Kolasinac single handedly fought robbers to protect Ozil.pic.twitter.com/t6fOw5toLk — Gooner Eurychus (@GoonerEurychus) June 12, 2025

La hazaña de Kolasinac, de extrema valentía, dio la vuelta al mundo y lo destacó como un auténtico héroe. Tiempo después, Özil recordó lo vivido en una entrevista en 'The Athletic', e incluso uno de los asaltantes daría su versión de los hechos más adelante en declaraciones casi tan surrealistas como lo sucedido en 2019.

Notamos que tenían una pistola y algo iba mal. Nos acabábamos de casar y tenía miedo por mi esposa Mesut Özil — En una entrevista en The Athletic

"Notamos que tenían una pistola y algo iba mal. Le dijeron directamente a Sead: '¡Danos tu reloj!'. La reacción de Sead fue realmente valiente, ya que atacó a uno de los agresores. El segundo estaba delante de mi coche en su ciclomotor, por lo que no podía conducir. Nos acabábamos de casar y tenía miedo por mi esposa. También tenía miedo por Sead y no pensé en mí mismo. Me preocupaba que abrieran la puerta de mi esposa, así que me incliné sobre ella para mantenerla cerrada", explicó Özil sobre el día del asalto.

La Policía informó que los dos asaltantes se declararon culpables. Se trataba de Ashley Smith, de 30 años, y Jordan Northover, de 26, que también fueron acusados de posesión de drogas de Clase B (cannabis). Entre otros detalles, se informó que “Northover y Smith visitaron un pub poco tiempo después, y Northover se cambió de ropa” y que los asaltantes tiraron en la parte trasera del bar.

El asaltante explicó el asalto en un podcast

Ashley Smith, conocido como 'Ashman', fue condenado a diez años de cárcel al ser considerado el "líder del robo", además de ya haber estado en prisión por robo de joyas. Jordan Northover, su cómplice, recibió seis meses. El primero, hace diez meses, repasó el asalto en el podcast 'The BlueTick Show': "Ni siquiera llevábamos un cuchillo. Era una aguja de tejer. No salió como lo planeamos. Algunas veces se gana y otras se pierde, ¿sabes? Para ser honesto, ni siquiera quiero pensar en las cifras. Hubiésemos ganado 180.000 euros como mínimo, fácil", explicó.

Por suerte, una situación angustiosa para Özil terminó de la mejor manera posible gracias a la valentía de Kolasinac. Sobre el campo, coincidieron en 53 ocasiones, un total de 3.348 minutos de juego, para ser exactos. Sin embargo, su vínculo se hizo más fuerte que nunca fuera de él.