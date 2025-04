El gol más especial de Grealish: "Mi hermano murió hace 25 años"

"Es un ser humano increíble", decía Pep Guardiola sobre Jack Grealish tras marcar un gol con el Manchester City 16 meses después de su último. Fue ante el Leicester, el primero del partido antes de la sentencia de Omar Marmoush.

Un gol muy emotivo para Grealish en un día especial. Era el primero en la Premier League desde diciembre de 2023, y era el día en el que 25 años atrás, sufría la muerte de su hermano pequeño, Keelan, de tan solo nueve meses. Jack tenía cuatro años.

"Fue un día hermoso. Mi hermano pequeño falleció hoy hace 25 años. Este día siempre es difícil en la familia, pero me alegró mucho poder marcar", comentaba Grealish tras el partido. "Fue un gol muy especial. Mis padres estaban aquí hoy. Este día siempre es difícil en la familia. Así que marcar y ganar fue brillante".

"En cuanto marqué, supe que dirían lo mismo, pero esta temporada no he estado en mi mejor momento, ni siquiera la pasada. Pero siento que incluso cuando he jugado, sobre todo en 2025, solo he sido titular en tres o cuatro partidos; no he sido titular en la Premier League desde antes de Navidad. Pero estaba contento de haber sido titular esta noche y de haber marcado", añadía Grealish.

"Conmigo siempre en este día especial. Fue para ti, Keelan" Jack Grealish

Esta temporada, Grealish ha tenido dificultades para encontrar su sitio en un City en problemas, y ha sido protagonista de más noticias fuera del terreno que juego que dentro de él.

"Jack es un ser humano increíble, tanto en sus gestos como con los demás. Es increíblemente generoso", dijo Guardiola en rueda de prensa tras el partido. “Marcó un gol, hizo un buen partido y eso es bueno”.

"No lo sabía. No me imagino lo difícil que será para su madre, padre, hermana y toda la familia. Es un buen día para recordarlo; estoy seguro de que lo recuerdan todos los días", añadía Guardiola sobre el emotivo momento.

Tras solo un minuto en los últimos seis partidos de Premier League, Guardiola le ha encontrado una nueva posición a Grealish, más central, y parece que funcionó ante el Leicester.

"Le gusta jugar en el medio", comentó Guardiola. "Sé que solía jugar libre y ahora tenemos algunos patrones y se siente más cómodo jugando por la banda".

“Tengo la sensación de que entre líneas, siempre tiene la capacidad de controlar el balón, de tener un pase extra", añadía el técnico 'cityzen'. "No le pitaron el penalti al principio de la segunda parte, pero me alegro por él. Sé que no es fácil cuando quieres jugar con regularidad".