El día que Ellan Road se convirtió en el templo del Rock

Hay pocos estadios que mantengan la esencia del fútbol inglés como Ellan Road. Su entorno, lleno de grafitis y estatuas en honor a los grandes ídolos de la ciudad, es el atrezzo perfecto para el Leeds United y sus grandes noches. Sin embargo, hace exactamente 42 años, el templo 'White' aparcó las porterías y el balón para que Queen electrizara a toda una región al ritmo de sus himnos.

El 29 de mayo de 1982, el 'Marching on Together' se hizo a un lado para que Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon reventaran los altavoces del estadio de Yorkshire en un concierto icónico que cerraba su gira europea 'Hot Space'. A pesar de que la música fue la gran protagonista de esa histórica noche en Leeds, el fútbol estuvo presente en todo momento, sobre todo, cuando Freddie Mercury se ató al cuello una bufanda del Leeds United en agradecimiento a una ciudad que vivió uno de los mejores conciertos que se le recuerdan a la banda.

Un show marcado por el Derby de las Rosas

Definido por el propio Brian May, guitarrista de Queen, como "el mejor show" que dieron, la realidad es que el concierto de Ellan Road se debió celebrar en un lugar absolutamente distinto, en casa del eterno rival del Leeds: el Manchester United. En un inicio, Old Trafford fue el estadio elegido para que la banda británica iniciara el cierre de su gira que concluiría una semana después en Mylton Keynes. Todo estaba aprobado, el Ayuntamiento y la Policía habían dado su visto bueno, pero las insistentes quejas de los vecinos por el ruido que causaría el recital terminaron trasladándolo a 91 kilómetros del Teatro de los Sueños.

La decisión final se sintió como una victoria en Leeds, que consiguió robarle al mejor grupo del momento a su eterno rival, con quien protagonizan el Derby de las Rosas. El gol no fue en el terreno de juego, no sirvió para ganar ningún título, pero después de que un Mercury en pleno esplendor entonara 'Bohemian Rhapsody', 'We Are The Champions' o 'We Will Rock You', quedó claro que el Leeds se había llevado ese particular partido.

Tensión en el Derby de las Rosas / American Red Devils

Siempre se rumoreó que Freddie Mercury era seguidor de los 'Red Devils', incluso que el 'We Are The Champions', himno que acompaña a todos los equipos en sus mayores gestas, estaba dedicado al conjunto mancuniano. Aun así, ese día no le tiraron los colores y vestido íntegramente de blanco, como los colores del Leeds, llegó a ponerse una bufanda del equipo para terminar de encantar a los presentes.

El mejor momento no futbolístico de la ciudad

El concierto fue sensacional, un baño de masas para una banda en pleno apogeo que se saltó la hora de cierre -pagando una multa por cada minuto que incumplió - para darle el mejor show posible a una ciudad que vibró con un espectáculo que jamás había vivido y nunca más ha vuelto a revivir.

Queen, que ya había tocado en la Universidad de Leeds en 1974, se despidió de la ciudad con la promesa de que algún día volverían, pero nunca sucedió. Cuatro años más tarde, el grupo se despidió de los escenarios con otro fantástico recital en Knebworth Park, el parque más grande de Inglaterra, que se llenó con hasta 100.000 personas. Aun así, nadie podrá sacarle de la memoria a todos los presentes la noche más grande no futbolística que se ha vivido entre las cuatro gradas de Ellan Road.