Desvelan el reproche de Guardiola tras perder la FA Cup: "Es una vergüenza”

El Manchester City cierra su peor año con Pep Guardiola en el banquillo tras la dura derrota en la final de la FA Cup ante el Crystal Palace. Una derrota que cierra el curso en blanco con la clasificación para la Champions todavía pendiente de confirmarse.

El técnico catalán dejó una de las imágenes de la final al saltar al campo tras el pitido final del árbitro mostrando su enfado con el portero rival, Dean Henderson, al que le reclamó las constantes pérdidas de tiempo durante los minutos finales.

Una imagen que se hizo rápidamente viral y de la que ahora el Daily Mail ha hecho pública la conversación, en la que asegura que Guardiola le dijo al guardameta del Palace, "No te merecías esto. Una vergüenza“.

Henderson le repitió una y otra vez que el árbitro añadió diez minutos de descuento, un tiempo más que suficiente según el guardameta que se dedicó a celebrar y no quiso entrar en más disputa a un Guardiola que le negó el saludo final.

"No es juego limpio. No es justo. No deberías hacerlo" le añadió Guardiola antes de que la discusión finalizara.

Una imagen que da buena cuenta de la frustración que resume a la perfección la temporada del City.