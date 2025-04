"Están destruyendo al Manchester United"

Éric Cantona se prodiga poco en los medios de comunicación, pero cuando lo hace no deja títere con cabeza. El exfutbolista del Manchester United está considerado una leyenda del club de Old Trafford desde su llegada hasta verano de 1997.

"No respetan a nadie"

Ganador de cinco Premier League con los 'red devils', dos FA Cup y escogido jugador del año en Inglaterra en 1996, 'L'Enfant Terrible' cargó con dureza contra sir Jim Ratcliffe, actual propietario del club del noroeste inglés, al que acusó de estar "destruyendo" la entidad desde dentro.

Cantona acudió al partido del FC United of Manchester, entidad de accionariado popular, fundada en 2005, cuando las protestas contra los Glazers, anteriores dueños del United, se recrudecieron. El francés arremetió contra Ratcliffe y los despidos que ha provacado su nueva política. "Desde que han llegado al club lo están destruyendo. No respetan a nadie. Incluso quieren cambiar el campo. El alma del equipo y del club no son los futbolistas, son la gran familia que trabaja en él", dijo en referencia a las 450 personas que han perdido su puesto de trabajo.

Cantona, el 25 de enero de 1995 en Selhurst Park / 'X'

Cantona ahondó en el tema e incluso se refirió al ostracismo de sir Alex Ferguson, que también dejó de ser el embajador del United. "Creo que es muy importante respetar a la gente, así como se respetan a los entrenadores y jugadores. Desde que Ratcliffe llegó, la política es completamente opuesta. No quiere ni tan siquiera a una leyenda como Ferguson como embajador. Hay que recuperar el antiguo espíritu del club. Esta junta directiva está erradicando todo el pasado. Incluso quiere cambiar un símbolo como Olf Trafford".

Rechaza jugar fuera de Old Trafford

Jugar en otro campo sería perder la esencia, según su forma de pensar, y argumentó su idea: "En mi opinión, el Arsenal vendió su alma cuando se mudó de Highbury. Estoy seguro que muchos aficionados 'gunners' echan de menos su antiguo estadio. ¿Te imaginas al Liverpool jugando en otro campo que no sea Anfield? Es imposible. El United no puede jugar en otro estadio que no sea Old Trafford".

Cantona ofreció su ayuda a Ratcliffe, pero éste la rechazó. "Fue a finales de octubre. Había sido muy crítico pero quería dejar las diferencias al margen y reconstruir el club con ellos. Tenía que hacerlo y lo hice. Pero a ellos le da igual. Escogieron otra vía diferente. Tienen otra estrategía y otro proyecto", apuntó.

El exfutbolista admitió que sigue siendo hincha del United, pero que entiende que las nuevas generaciones no se vean reflejadas en el club: "Si tuviera que escoger un equipo ahora no creo que fuera el United. No me siento cercano a este tipo de decisiones que han tomado. Quizás sea un soñador, pero odio este tipo de cosas. El camino que se está recorriendo".