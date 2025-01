Después de Rashford, va Garnacho

Uno de los grandes culebrones de este mercado de invierno lo está protagonizando el delantero del Manchester United, Marcus Rashford. El inglés, que no entra en los planes de Rúben Amorim, encadena desconvocatoria tras desconvocatoria y todo apunta que abandonará Old Trafford antes de que cierre la ventana de transferencias.

El internacional inglés no tiene minutos de juego desde el pasado 12 de diciembre en un partido de Europa League contra el Viktoria Plzen y la cifra de encuentros que ha tenido que seguir alejado del césped ya asciende a ocho. De hecho, en siete de ellos no estuvo ni en el banquillo. Hay varios equipos tras él, uno de ellos el FC Barcelona, y aunque Amorim ha dejado caer recientemente que no quiere salidas en invierno, parece que su futuro está muy lejos de Old Trafford.

Rashford es un suplente habitual en el Manchester United / EFE

Sin embargo, según la prensa británica, es muy probable que no sea el único jugador red devil en hacer las maletas este mismo enero. Según información de David Ornstein, periodista de The Athletic, un equipo de la Premier League quiere aprovechar la oportunidad de mercado de fichar a uno de los atacantes con más futuro del equipo, pero que no acaba de encajar en el sistema de Amorim.

El Chelsea va a por Garnacho

Se trata de Alejandro Garnacho, que ha perdido protagonismo en el Manchester United, y el Chelsea, que aunque aún no ha lanzado ninguna oferta por él, planea seriamente ficharlo en este mercado invernal. Según la misma fuente, las conversaciones están en una fase inicial, pero el interés de los blues es fuerte.

Alejandro Garnacho en el partido ante el Bournemouth / LAP

La situación de Garnacho en Old Trafford podría ser mejor y en eso confían los londinenses para conseguir su traspaso. El argentino consiguió algo que hacía tiempo que no lograba con el Manchester United en el último compromiso contra el Southampton: terminar un partido entero. No lo hacía desde el 28 de noviembre en un duelo de Europa League contra el Bodo/Glimt y desde entonces empezó a encadenar suplencias, hasta que llegó el día del gran aviso.

Castigado contra el Manchester City

Fue el pasado 15 de diciembre ante el Manchester City, el partido más importante para un Rúben Amorim recién llegado al banquillo de Old Trafford, que no dudó en 'cargarse' al joven extremo de la convocatoria para visitar un Etihad que acabó conquistando inexplicablemente, y que mandó un mensaje muy claro a su jugador.

Bruno Fernandes celebra el 1-1 contra el Manchester City / EFE

Garnacho, junto a Rashford, se quedó fuera de esa convocatoria por 'decisión técnica', que según los medios británicos se debía a diferentes factores: desde su complicado encaje en el 3-4-3 identitario de Amorim hasta por motivos poco profesionales como filtrar las alineaciones antes de tiempo, además de usar cuentas anónimas en redes sociales para destacar errores de algunos compañeros del equipo.

Tras el 'castigo', Garnacho volvió a las convocatorias de Amorim, pero siendo suplente en los siguientes cinco encuentros. No volvió a la titularidad hasta el pasado 12 de enero en el partido de FA Cup contra el Arsenal, donde jugó 80 minutos, y repitió de inicio en el último choque contra el Southampton, donde completó el partido. ¿Acabará en Stamford Bridge?